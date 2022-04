Must read: Amerikaanse recessie op komst

Geldhoeveelheid doet er wél toe

Met een denkbeeldig voorbeeld toont Edin Mujagic aan dat meer geld in omloop automatisch leidt tot meer inflatie. Dat centrale banken de geldhoeveelheid laten doorstijgen, is dus niet de manier om inflatie te bedwingen.

Dankzij dure energie

De inflatie in Nederland is in april wat minder sterk gestegen dan een maand eerder. Was het inflatiecijfer in maart nog een duizelingwekkende 11,9 procent, in april kwam het uit op 11,2 procent, en dat is nog steeds torenhoog, schrijft RTL Z.

Beleggen in tijden van inflatie is moeilijk

Nu grondstoffen het beste hebben gehad, moeten aandelen wereldwijd het doen. Diepgaand Amerikaans verhaal.

Koop de hele markt

Er is geen betere beleggingsstrategie, aldus Ben Johnson van Morningstar US. "Each and every strategy that’s ever existed—from the Nifty Fifty to whatever it is that Renaissance Medallion Fund does—has had strengths and weaknesses. Indexing has managed to outlast virtually all of them."

Goud hoort gewoon thuis in de portefeuille

Goud bewijst volgens beleggingsstrateeg Daniel Casali opnieuw zijn waarde in deze barre tijden van oorlogen, virussen en inflatie. Daar komt bij nog eens bij dat centrale banken steeds meer goud kopen.

Amerikaanse recessie nadert

Drie belangrijke indicatoren wijzen er volgens T. Rowe Price op dat er een Amerikaanse recessie op komst is. Het goede nieuws? De geschiedenis leert dat die nog twee jaar op zich zal laten wachten.

Stagflatiewaarschuwing

STAGFLATION ALERT? US Economy unexpectedly shrank in Q1, the first contraction since 2020, as ballooning trade deficit & softer inventory growth belied an otherwise solid consumer & business demand picture. GDP fell at 1.4% annualized rate after a 6.9% pace of growth in Q4 2021. pic.twitter.com/D4hnNEhRRV — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 28, 2022

Economisch beeld wat positiever

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in april wat positiever dan in maart, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van april presteerden 9 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Europese aandelenkoopjes

De koers van veel Europese aandelen is gedaald vanwege de situatie in Oekraïne. Maar dat biedt ook kansen: vele daarvan zijn nu ondergewaardeerd, gelet op hun intrinsieke waarde. In het slotdeel van deze driedelige serie over Europese bedrijven zoeken Morningstar's analisten interessante koopjes in de financiële en de nutssector. En ja, daar zit ook een Nederlandse bank tussen.

De roebel is flink aangesterkt

Waarschuwing van een EV-producent

Er dreigt een tekort voor batterijen voor elektrische auto's. CNBC heeft het verhaal.

Themafondsen leggen het af tegen brede tech-ETF

Themafondsen hebben de laatste 4 jaar goed gerendeerd. Toch ziet Nicolas Rabener er weinig in. Er is een beter alternatief.

Niet dat de techindex goedkoop is



NASDAQ’s forward P/E has dropped 31% from its peak, but is still higher than at any point from late-2007 to late-2019 pic.twitter.com/HQj7ujCQVm — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 28, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief doet het inmiddels twee keer slechter.

De schuld ligt altijd ergens anders