Must read: Het stormt in valutaland

Themafondsen leggen het af tegen Tech-ETF

Themafondsen hebben de laatste 4 jaar goed gerendeerd. Toch ziet Nicolas Rabener er weinig in. Er is een betere alternatief.

Minder groei,

maar een recessie is nog niet aan de orde.

Actieve fondsen in de uitverkoop

Twee bijzondere ontwikkelingen kenmerkten de Europese fondsenverkoop in het eerste kwartaal van 2022.

Waarom doen actieve fondsen het slechter dan passieve? Vermogensbeheerder Scott MacKillop heeft daar tien redenen voor gevonden. "Zelfs de beste ideeën zijn niet perfect"

Meer geld is meer inflatie

Is het zo simpel?

US Money Supply has increased by over 50% in the last 3 years, the largest 3-year increase ever.



Only other times when Money Supply increased by >40% in a 3-yr period: 1973 & 1977-78.



Both were followed by high inflation, recessions (1973-75, 1980, 1981-82) and bear markets. pic.twitter.com/zrJMkxnOwl — Charlie Bilello (@charliebilello) April 27, 2022

Oekraïne-oorlog brengt voedselvoorziening Midden-Oosten in gevaar

Dus honger, opstanden en massa-emigratie dreigen, aldus CNBC.

Handel is handel

Geen enkele haven ter wereld verwerkte de afgelopen twee maanden zoveel Russische olie, gas en kolen als de haven van Rotterdam, melden onderzoekers. Het gaat om een bedrag van 2,8 miljard euro dat via de Maasvlakte en de Rotterdamse haven Europa is binnengekomen, meldt RTL Z.

Japanse yen hard onderuit

Het effect van Covid op E-commerce

Dat is in nu onderzocht met deels verrassende uitkomsten.

Op naar euro/dollar-pariteit

#Euro on course to Dollar parity? Common currency fell to 5y low amid investor concerns for growth and threats to energy supplies from #Russia. https://t.co/wg6kv9wcqZ pic.twitter.com/Mzl4iw0Qwn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 27, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Beleggen in de Amerikaanse techbeurs is even niet zo leuk en makkelijk

There are more than 4,700 stocks in the Nasdaq Composite



From their 52 week highs:



61% of these stocks are down 20% or worse



43% are down 40% or worse



29% are down 60% or worse — Ben Carlson (@awealthofcs) April 27, 2022

Om over de ARK Innovation ETF nog maar te zwijgen