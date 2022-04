Must read: op naar een nieuwe energiecrisis?

“Verkopen is nog niet aan de orde”

Volgens hoofdstrateeg Luca Paolini van Pictet Asset Management kan de huidige bullmarkt, ondanks alle risico’s, nog wel een jaartje verder. “Dat de inflatie na het volgende kwartaal waarschijnlijk weer zal dalen, is de grootste steun.” Wat staat er op zijn kooplijstje?

Aandacht voor assetallocatie volstaat

Vergeet markttiming en stockpicking. Daar valt weinig mee te verdienen. Belangrijker is dat de assetallocatie op orde is, en natuurlijk, dat er zo min mogelijk wordt gehandeld, aldus de Novel Investor.

Beleggers zijn niet gek

World equity prices plus underlying earnings.

World equity prices plus underlying earnings.

Seems that the equity market is rational. On the longer term that is.

Rusland maakt gasdreigement waar

Polen en Bulgarije moeten het vanaf morgenochtend zonder gas uit Rusland stellen: dat land stopt de levering omdat de kopers weigeren in roebels te betalen. Zij zijn de eerste twee landen die te maken krijgen met de maatregel, waarmee Rusland al weken dreigde. De maatregel dreigt voor meer landen, waaronder Nederland. RTL Z bericht. Ook Reuters heeft er een verhaal over.

Russian energy giant Gazprom halts gas supplies to Bulgaria and Poland for failing to pay in roubles, the Kremlin's toughest response yet to the sanctions imposed by the West.

Een Europese energiecrisis is zeker slecht nieuws voor de waarde van de euro

Deutsche Bank voorspelt Amerikaanse recessie

"Deutsche Bank raised eyebrows earlier this month by becoming the first major bank to forecast a US recession, albeit a "mild" one." CNN heeft het verhaal.

China haalt bekend medicijn uit de kast

China's Xi announces another infrastructure push to boost growth as Covid drags on

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Is dit het einde van de oververhitte huizenmarkt?

Rabo-econoom Carola de Groot over de impact van de sterk gestegen hypotheekrente.

Bitcoin is toch nog een beetje duurzaam

Gelukkig wordt bij de energierijke productie van bitcoins vooral gebruik gemaakt van duurzame energie.