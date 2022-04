Must read: houd op met somberen!

Obligaties zijn hun stabiele en defensieve karakter even kwijt

Beleggers in defensieve mixfondsen komen de laatste tijd van een koude kermis thuis. Zij verloren even veel als offensieve beleggers. Hoe verder? Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP, spreekt zijn verwachtingen uit.

Centrale banken varen eigen koers

Marktstrateeg Kristina Hooper van vermogensbeheerder Invesco over het aankomende monetaire beleid van 's werelds belangrijkste centrale banken. De verschillen zijn groot. Dat zijn de gevolgen voor het beurssentiment ook, zo betoogt Martine Hafkamp. "Het sentiment wordt met andere woorden, zoals eigenlijk al het hele jaar, gedomineerd door rente, inflatie en uitspraken van centrale bankiers."

De markt in acht grafieken

Michael Batnick: "The market isn’t fun right now and it’s all being driven by interest rates, inflation, and the fear of a slowing economy. That’s the bad news. The good news, and I’m admittedly reaching here, is that a lot of stocks already got pancaked. Meanwhile, nobody is bullish, and good things tend to happen when most investors think they can’t."

Het zijn harde tijden voor beleggers in Chinese aandelen

The Hang Seng Index is up 2% today, but the chart remains very ugly. Down 35% since early 2021. pic.twitter.com/PskvKioQNv — jeroen blokland (@jsblokland) April 26, 2022

Houd op met somberen!

"Natuurlijk zijn de huidige risico’s iets om rekening mee te houden. Zoals altijd geldt dat een verdere escalatie van (on)genoemde risico’s roet in het eten kan gooien. Dat gezegd hebbende staan er in onze optiek genoeg positieve ontwikkelingen tegenover de risico’s om de komende periode optimistisch te blijven," schrijft een optimistische Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer.

Blijf vooral belegd

33 redenen om nu niet in #aandelen te beleggen... In vier decennia zijn er genoeg beursschokken geweest om #beleggers te ontmoedigen. Onze data laten zien wat er na elke schok gebeurde: https://t.co/W3IncdfHUR pic.twitter.com/3cdIwPKxJX — SchrodersNL (@SchrodersNL) April 22, 2022

Koopjes in de Europese aandelenmarkt

De koers van veel Europese aandelen is gedaald door alle zorgen over de oorlog in Oekraïne. Maar die koersval biedt ook kansen: veel Europese aandelen zijn nu ondergewaardeerd. Welke aandelen zijn volgens Morningstar interessante koopjes in de sectoren gezondheidszorg en industrie?

Verstoring van productieketens wordt juist erger

Onze Global Monthly: Fricties in aanbodketens, waar gaat dat heen? Lees o.a. over de herschikking van handelsstromen, en meer verstoringen toelevering in Europa.https://t.co/BSsWEKF89Z pic.twitter.com/ojC4Pu4EAv — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 25, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Belastingmaatregel werkt: beleggers kopen minder huizen

Een belastingmaatregel die het voor investeerders minder aantrekkelijk moet maken om huizen te kopen, lijkt te werken. Vorig jaar daalde het aantal woningen dat door investeerders gekocht werd voor het eerst sinds 2013. De prijzen van huizen bleven alleen wel torenhoog, óók voor starters onder de 35 jaar. RTL Z bericht.

Brood is belangrijker dan een bezoek aan de Efteling

Vraag naar energie en brandstof reageert niet sterk op hogere prijzen. Luxere producten zoals uitjes zijn prijsgevoeliger. Dus verwacht #ING dat de Oekraïne-oorlog leidt tot bezuiniging van consumenten op luxere producten. https://t.co/ZzxSQn1kst @klok_marcel @ING_Econoom pic.twitter.com/yrmb9yfJBC — ING Economie (@INGnl_Economie) April 26, 2022

Nederlandse banken krijgen kosten niet onder controle

Dankzij verdergaande digitalisering en hoge inzet op fraudebestrijding zijn de operationele kosten in verhouding tot de inkomsten van de vier grote banken in Nederland in 2021 met 4% gestegen.

Daar is de eerste cryptobetaalpas

Nexo en Mastercard noemen het de laatste stap om crypto’s in het reguliere financiële netwerk geaccepteerd te krijgen. De crypto-kredietverstrekker heeft samen met Mastercard de allereerste ‘crypto-backed’ betaalkaart gelanceerd.