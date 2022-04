Must read: Cash is king

Maar daar hoeft u niet blij mee te zijn. Plus; de Fed verknalt het wel vaker (is dat een geruststellende gedachte?) en de yuan is on the move.

Jerome Powell lijkt echt niet op Paul Volcker

Om te kunnen spreken van een Volckeriaans, dus daadkrachtig, beleid gericht op het bestrijden van inflatie, zou de Fed-rente aanmerkelijk hoger moeten worden dan wat er nu verwacht wordt, aldus Edin Mujagic.

Jonge beleggers nemen te weinig risico, oudere teveel

Beleggers van middelbare leeftijd nemen over het algemeen meer risico dan goed voor ze is, jongeren nemen te weinig risico. Hier ligt een schone taak voor financieel adviseurs, zegt Joachim Klement.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op een steeds grotere afstand.

Geruststellende gedachte?

The Fed might be late to the game, but you don't have to be. @KeithMcCullough tells you how it's done: https://t.co/hz2Z3BE2sq — Jonathan Burton (@MKTWBurton) April 21, 2022

De yuan on the move

Interesting move in Chinese yuan. Sharply weaker due to increasing interest rates by the Fed and to a lesser extend, little trust in improvement in economic conditions in China. pic.twitter.com/jmt70BvyPu — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 22, 2022

Cash is king

Maar daar hoeft u helemaal niet zo blij mee te zijn.

Verlies op Netflix

Superbelegger Bill Ackman heeft Netflix met verlies verkocht.

Woehaha

FEDERAL RESERVE ANNOUNCES IT WILL BEGIN NETFLIX SUBSCRIPTION PURCHASES AT A PACE OF 1 MILLION SUBSCRIPTIONS PER MONTH — Stalingrad & Poorski (@Stalingrad_Poor) April 20, 2022

Is een belegging in Tesla wel zo duurzaam?

Hoe gaat duurzame beleggingsfondsen om met controversies rondom het aandeel Tesla?

Een boost