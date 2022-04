Must read: Oekraïne-oorlog raakt wereldeconomie steeds harder

Wanneer wordt opkomend China volwassen?

Het is een kwestie van tijd, totdat China toetreedt tot de volwassen markten. Wat betekent dit? Ook belangrijk: hoe gaat het verder met de Chinese aandelenbeurzen? In een recent webinar van Alpha Research en IEXProfs werd gezocht naar antwoorden. Onderwijl heeft de Chinese munt renminbi sinds oktober flink aan waarde ingeleverd.

Renteverhogingen niet per definitie slecht voor obligaties

Het is nergens voor nodig om obligaties te dumpen als centrale banken de rente verhogen, oordeelt Capital Group. Rabobank is nog positiever in een artikel, getiteld Rentestijging uiteindelijk beter voor rendement op obligaties.

Short duration stocks (low price to cash flow) continue to outperform in markets around the world, as they have since interest rates began to rise in August 2020. pic.twitter.com/dj2jDFfhWU — Jeffrey Kleintop (@JeffreyKleintop) April 21, 2022

Aantrekkelijke dividendaandelen

Morningstar bekijkt naast de aan- en verkopen die de Ultimate Stock Pickers doen ook welke aandelen de aantrekkelijkste dividendaandelen uit de portefeuilles zijn. Die bevinden zich vooral in de sector gezondheidszorg.

Minder groei, meer inflatie

Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe negatiever de effecten zijn op de wereldeconomie. CNBC analyseert.

Vooral sommige opkomende markten hard geraakt

A perfect storm of surging fuel and food prices, #Fed rate hikes and mounting debt is pushing emerging markets to the brink. #Turkey, #Egypt & Vietnam head the Bloomberg list of major emerging markets vulnerable to fallout from the war in #Ukraine. https://t.co/FQZkUNwNeP pic.twitter.com/zMoNBGQeUM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 20, 2022

Ook Nederlandse consument voelt pijn



Consumer #confidence in The #Netherlands has collapsed to the lowest level on record! pic.twitter.com/rYTsWW6tN6 — jeroen blokland (@jsblokland) April 21, 2022

Verhoging pensioenen dreigt

Bij de vier grootste pensioenfondsen van Nederland heerst voorzichtig optimisme dat de pensioenen dit jaar wel iets verhoogd zouden kunnen worden. Dankzij de gestegen rente staan de fondsen er financieel beter voor. Dat is goed nieuws voor gepensioneerden in tijden van hoge inflatie, bericht RTL Z.

Gaat de Amerikaanse huizenmarkt crashen?

Nee, in geen geval. Ben Carlson geeft vier redenen waarom dat niet aan de orde is. Dat zijn overigens dezelfde redenen waarom ook de Nederlandse huizenmarkt er robuust bij ligt. "If you’re waiting for another housing market crash to buy in at lower prices you’ll likely be waiting for a very long time."

U wilt een succesvolle energietranstie?

Pak dan de inkomensongelijkheid aan, betoogt Triodos-econoom Joeri de Wilde.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op een steeds grotere afstand.

Waarom spreiden belangrijk is