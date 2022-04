Must read: nieuwe spaartaks wordt ingewikkeld

Mr. Dividend neemt afscheid

Na 28 jaar beleggen, waarvan de laatste 22 jaar alleen in dividendaandelen, gaat Jorik van den Bos op zoek naar een nieuw avontuur. Wat dat wordt? “Minder met getallen, meer met mensen.” Dit is zijn afscheidscolumn.

Recessie-angst is overdreven

De combinatie van hoge olieprijzen en een havikachtige Fed heeft in het verleden vaker voor recessies gezorgd. Fondsbeheerder Anne Benoit van MFS is er nu niet bang voor.

China worstelt

Maar de economie is ook niet in héél zwaar weer, aldus CNBC in een uitgebreid artikel.

Ouch! #China refrains from lowering key interest rates. Markets were expecting another cut of 0.05%. pic.twitter.com/CZu646CJhX — jeroen blokland (@jsblokland) April 20, 2022

Hogere obligatierentes raken aandelen ditmaal niet

De rappe stijging van de obligatierentes is volgens 's werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock dit keer geen slecht nieuws voor aandelen. Want?

Veilige haven Japanse yen naar dieptepunt

Japan's yen is weak, trading at a 20-year low against the dollar. But it is much weaker than that - on a broad REER (real effective exchange rate) basis it is at a 50-year low. It has lost 56% of its value since its all-time high in April 1995. pic.twitter.com/sjLiqY5foG — Jamie McGeever (@ReutersJamie) April 19, 2022

Stop met rondvragen

Barry Ritholtz heeft het niet zo op met enquêtes: "Partisan politics, frustration, covid exhaustion, legitimate concerns, and irrational fears create a volatile mixture. When you ask people survey questions, you do not always get a simple, on-point answer. People say things for a variety of indecipherable reasons but what they do is more specific and quantifiable." Hier is de leuke column.



Nieuwe spaartaks wordt ingewikkeld

Vanaf 2025 moet de nieuwe spaartaks in werking treden. Het systeem dat we nu hebben, is van tafel geveegd door de hoogste rechter van ons land omdat het niet eerlijk is. Het 'eerlijke' alternatief wordt wel een stuk ingewikkelder voor burgers. RTL Z heeft het verhaal.

Amerikaanse huizenmarkt gaat harde klap krijgen

"The recent increase in mortgage rates to over 5% is the most serious interest rate threat to housing in at least the past 30 years." Tamelijk pessimistisch verhaal.

Pensioenfonds moet democratischer

ABN AMRO-econoom: "Je kunt je afvragen waarom werkgevers in pensioenfondsbesturen meebeslissen over beleggingen: het is hun uitgesteld loon niet. En je kunt je afvragen waarom vakbonden bestuurders voordragen zonder dat daar een verkiezing aan vooraf gaat." Goede column.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op een steeds grotere afstand.

De sector alternatieve energie is volwassen geworden,

maar kortetermijn-tegenwind kan volgens Ronald van Genderen van Morningstar blijven bestaan.

Arbeidstekort is ook een dingetje voor energietransitie