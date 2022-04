Must read: tal van Europese koopjes

Lagarde drukt nog maar eens op de pauzeknop

Dat de ECB afgelopen week de pauzeknop indrukte, was in lijn met de marktverwachtingen maar stiekem had obligatiebelegger Hendrik Tuch toch wat meer actie en theater verwacht. Een scherpe analyse.

Economische zorgen naar hoogtepunt

Institutionele beleggers zijn sinds lange tijd niet zo pessimistisch geweest over de wereldeconomie als nu. Toch blijven ze overwogen in aandelen, zo blijkt uit een enquête van Bank of America Merrill Lynch.

Martine Hafkamp van Fintessa daarentegen ziet nog tal van lichtpuntjes. "Toegegeven, analisten zijn vaak (te?) optimistisch van aard. Maar aan de andere kant, ondanks alle genoemde beren op de weg, pakken heel veel mensen in de wereld hun normale leventje van voor corona weer gewoon op. Sterker nog, al het spaargeld dat ‘gedwongen’ opgepot was tijdens de lockdownperiode wordt momenteel uitgegeven als water."

Bulls are leaving the building: ?@AAIISentiment? bullish share has dropped to 15.8%, lowest since September 1992 pic.twitter.com/HStMlDVRGj — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 18, 2022

Bij een recessie gaan obligaties weer compensatie bieden

Obligaties doen het slechter in beleggingsportefeuilles dan aandelen. Omdat er nog meer renteverhogingen aankomen blijft Rabobank de categorie staatsobligaties onderwegen. "Maar als de rentes eenmaal hun nieuwe evenwichtsniveau hebben bereikt kunnen ze wel weer hun oude rol in de portefeuille gaan vervullen, zoals bijvoorbeeld bescherming bieden in tijden van een recessie."

Kantorenmarkt is nog lang niet dood

De vraag naar kantoorruimte is door corona en het thuiswerken met 15% gekelderd. Schroders ziet de komende jaren een voorzichtig herstel met grote verschillen tussen steden, wijken en sectoren. "Een kantoor wordt nog meer dan vroeger het uithangbord van een bedrijf."

Arme beleggers in langlopende obligaties

Na tientallen jaren van dalende rentes gaat het nu rap de andere kant op.

The biggest bond bubble in 800yrs continues to deflate after rising US #inflation data (CPI & PPI) shake up the bond markets. The value of global bonds has dropped by another $400bn this week, bringing total loss from ATH to $6.4tn. pic.twitter.com/1I2dQPAGSP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 17, 2022

Veel koopjes in de Europese aandelenmarkt

De koers van veel Europese aandelen is afgelopen kwartaal gedaald vanwege zorgen over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Daardoor zijn veel Europese aandelen nu volgens Morningstar ondergewaardeerd ten opzichte van hun intrinsieke waarde.

De wilde olierit

It's only 2 years ago we had negative oil prices.

Prices would never recover to 'normal' levels, they said. And indeed I find U$ 106 not normal. pic.twitter.com/JrAyu5ffo9 — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 18, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op een steeds grotere afstand.

Aandelen EM maken beloftes opnieuw niet waar

Commodity boom not helping emerging markets’ stock performance this time … Bloomberg Commodity Spot Index has spiked but emerging markets have struggled relative to U.S. equities

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/yvIInL2ik9 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 18, 2022

Time dus niet de markt

John Rekenthaler van Morningstar US:"Understanding the past helps prevent future investment mistakes, but such knowledge rarely, if ever, bestows investment triumphs." Belangrijk verhaal.