Must read: bedrijven met pricing power doen het 14% beter

Plus: assetmanagers oneens over ECB-beleid, wees nu contrair, Russische gasstop betekent recessie, yen onderuit, Tesla is ook een chipmaker, en méér.

Assetmanagers oneens over eerste renteverhoging van ECB

De ECB zit in een lastig parket, zo blijkt uit de previews van vijf assetmanagers op het rentebesluit van de ECB vandaag. Wanneer komt de eerste renteverhoging?

Wees contrair!

Beleggen kan heel eenvoudig zijn. Duncan MacInnes van Ruffer raadt beleggers aan om alle beleggingen te mijden die het de laatste jaren goed hebben gedaan of die nu door het gros van de beleggers zijn overwogen.

Beleggen is vooral geduld hebben

How often is the stock market positive? pic.twitter.com/wits4zwhTH — George Maroudas (@ChicagoAdvisor) April 13, 2022

Russische gasstop betekent recessie in Europa

“If gas supplies were to be cut off, the German economy would undergo a sharp recession,” said Stefan Kooths, research director for business cycles and growth at the Kiel Institute. CNBC bericht.

Waardedaling van de yen is indrukwekkend

To get a clue which way the #EURUSD will be moving, take a look at the Japanese #yen. The #JPY is at a 20-year low against the US Dollar.



The 20-year low of the EURUSD is at 0.84, or 23% below the current level. pic.twitter.com/bkg55FFzAW — jeroen blokland (@jsblokland) April 13, 2022

Bedrijven met pricing power doen het beter

"Volgens een onderzoek van de Zwitserse zakenbank UBS kunnen aandelen van bedrijven met pricing power historisch gezien in dit soort tijden de komende 12 maanden bijna 14 procent meer rendement opleveren dan die van bedrijven met geen of zwakke pricing power. Ook stelt UBS vast dat Amerikaanse bedrijven hierbij in doorsnee beter uit de verf komen dan hun Europese of Aziatische concurrenten." Goede column van Jan Bouius van Fintessa.

Obligaties worden steeds interessanter

S&P 500’s real earnings yield has plunged to a new all-time low of -4.2% pic.twitter.com/Fm4eWauHYQ — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 13, 2022

Amerikaanse inflatie blijft op 4% hangen

"Many of the forces keeping prices in check have started to reverse, but bigger gains in consumer prices won’t be bad for the economy as long as they’re predictable." Bloomberg heeft het verhaal.

Chipmaker Tesla: een groeiparel onder de halfgeleiders

Tesla bouwt niet alleen zelfrijdende auto's en autonome robots, maar ontwikkelt innmiddels ook superchips, stelt Trevor Jennewine op The Motley Fool.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op grote afstand.

Nederlandse industrie heeft het moeilijk

Voor het eerst sinds de coronadip in 2020 is de industriële productie twee opeenvolgende maanden gekrompen. We verwachten dit jaar een lagere groei van de #industrie door meer toeleveringsproblemen en sterk gestegen prijzen: https://t.co/KXuZ9IkHxx #ING @edse_dantuma pic.twitter.com/NVRVt54JBc — ING Economie (@INGnl_Economie) April 13, 2022

Het is fijn werken bij banken

Banken zijn de beste werkgevers van Nederland, zo blijkt uit de ranglijst van de LinkedIn Top Companies. Zo eindigen Rabobank, ABN AMRO en ING op respectievelijk de eerste, tweede én derde plek.