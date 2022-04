Must read: De grote chipsectorparadox

Plus: Positieve cijferverrassingen zijn niet uitgesloten, assetmanagers oneens over ECB-beleid, klimaatbeleggen is kansen grijpen, en méér.

Spannende cijfers

Het cijferseizoen gaat beginnen. Wat kunnen we verwachten? Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO, acht het mogelijk dat de winsten per aandeel dit jaar wel eens hoger kunnen uitvallen dan nu wordt aangenomen.

Pessimisten zijn er ook

Big Short investor Michael Burry warns US stocks are heavily overvalued & poised to tumble. Noted the S&P 500's price-to-sales ratio has nearly doubled in 10yrs. Price-to-sales ratio compares market cap to its revenues, instead of its profits or net assets https://t.co/KoG8DfkuZ7 pic.twitter.com/sTlfK2rdAL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 12, 2022

Assetmanagers oneens over eerste renteverhoging van ECB

De ECB zit in een lastig parket, zo blijkt uit de previews van vier assetmanagers op het rentebesluit van de ECB deze week. Komt de eerste renteverhoging er wel of niet in september?

De grote chipsectorparadox

Demand for semiconductors has never been higher. Yet, they are one of the worst-performing sectors in the U.S. market this year https://t.co/GIgz3XCNWv — Bloomberg Markets (@markets) April 12, 2022

60/40-portefeuille heeft nog toekomst, alleen anders

De bij institutionele beleggers lange tijd populaire 60/40-portefeuille is toe aan een opfrisbeurt. Er moet volgens PGIM Fixed Income meer aandacht komen voor risicopremies en de duration van obligaties.

Steunpilaar VS?

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer: "Ondanks de vele marktrisico’s, zien wij de sterke Amerikaanse economie de komende periode als een belangrijke steunpilaar voor stijgende bedrijfswinsten en aandelenkoersen. Aandelen kunnen hierdoor op de langere termijn functioneren als inflatiehedge en bescherming bieden voor úw koopkracht." Lees het hele verhaal. Overigens heeft de S%P 500 ytd 9,8% van zijn waarde verloren, dus ook beleggen in Amerikaanse aandelen is niet zonder risico.

Klimaatbeleggen is kansen grijpen

Column: Klimaatinvesteringen zijn geen kosten, ze lonen



Klimaatinvesteringen leveren economisch voordeel op en op de lange termijn gaat vooral het klimaat profiteren. Eigenlijk kunnen we ons niet veel anders meer veroorloven dan meer te investeren.https://t.co/39BLZ2SeBJ pic.twitter.com/0MbuhEAOYr — Casper Burgering (@CasperBurgering) April 11, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op grote afstand.

Verenigd Koninkrijk stapt in EU-cryptogat

De Europese Commissie wil anonieme crypto-transacties verbieden. Het verbod maakt onderdeel uit van een breder anti-witwaspakket van de Europe Unie. Saillant detail: enkele dagen na de aankondiging van de strengere Europese regels, heeft het Verenigd Koninkrijk bekendgemaakt crypto-betalingen juist te promoten.

Het is blauw en maakt verlies

Hoeveel gaat het in de lucht houden van KLM de Nederlandse belastingbetaler nog kosten?

Bestaat KLM over een jaar nog? Het bedrijf rekent zelf op steun van de overheid bij financiële problemen, maar accounts spreken hun twijfel uit in het jaarverslag. https://t.co/vQQnm9tcnb — Follow the Money (@FTM_nl) April 12, 2022

De heetste stenen komen uit Nederland