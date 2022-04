Must read: Het stormt in de obligatiemarkt

“Het Chinese langetermijnverhaal is niet veranderd”

De zwakke gang van zaken op de Chinese beurzen verhult volgens Xiaolin Chen, hoofd Internationaal van KraneShares, dat de vele Chinese groeitrends onverminderd aanhouden. “China telt 1,4 miljard mensen en deze mensen worden steeds rijker.” Een interview.

Opkomend China wordt volwassen

Winstgroei bepalende factor voor richting aandelenmarkten

Taoufik Boussebaa, hoofd beleggingsstrategie van Rabo Investmentoffice: "Voor 2022 als geheel wordt een groei verwacht die tussen de 5% en 10% ligt. Samen met het dividendrendement van ruim 2% en het effect van aandeleninkoopprogramma’s biedt dat een beter rendementsperspectief voor aandelen dan voor obligaties. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid groot, waardoor een maximale overweging voor aandelen niet op zijn plaats is." Lees het hele verhaal.

Maar de oorlog in Oekraïne is er ook nog

Themafondsen zijn hot, maar ...

De belangstelling van beleggers voor themafondsen is enorm toegenomen de laatste jaren. Daardoor is het steeds lastiger geworden om er eentje te kiezen. Vaak zijn de prestaties op de lange termijn mager vergeleken met een brede index, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar.

Wat te denken van de omgekeerde Amerikaanse rente?

Ben Carlson: "Even if the yield curve does predict a recession yet again you can’t predict: When the recession will happen. If/when the stock market will begin to fall. The magnitude of the recession and stock market correction. What the Fed will do in the meantime." Sterk verhaal.

De echt grote bewegingen zijn in de obligatiemarkt

Franklin Templeton drukt op de alarmknop

Drie Amerikaanse chipfavorieten

Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders vormt een flinke belemmering in de toeleveringsketen en de oorlog in Oekraïne helpt daar niet aan mee. Rusland en Oekraïne spelen een belangrijke rol in de productie van grondstoffen die gebruikt worden voor halfgeleiders. Maar ondanks de huidige problemen vertoont de sector een aanhoudende groei, verwacht Zacks.

Japanse techsector is oversold

Het sentiment rond Japanse technologieaandelen is belabberd. Volgens Thomas Patchett van Baillie Gifford wordt er in de markt te veel naar de korte termijn gekeken. De vooruitzichten zijn volgens hem namelijk uitstekend.

Wind- en zonne-energie inmiddels goed voor 10% wereldwijde electriciteitsopwekking

"All forms of clean, nonfossil fuel energy accounted for a total of 38% of the world’s electricity generated in 2021." Ofwel, het gaat de goede kant op.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op grote afstand.

Huizenprijzen blijven wel/niet stijgen

"De huizenprijsgroei gaat afzwakken de komende tijd", verwacht huizenmarkteconoom Carola de Groot van de Rabobank. Dat wil zeggen: huizenprijzen blijven stijgen, maar wel minder hard dan nu.

Maar een hogere rente is volgens Martine Hafkamp wel degelijk een gevaar voor de huizenmarkt. "De hogere hypotheeklasten komen op een moment dat de koopkracht van dat inkomen door de hoogste inflatie van de afgelopen veertig jaar al onder druk staat."