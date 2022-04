Must read: obligaties te koop

Liveblog Oekraïne: Wapenbedrijven blijven uitgesloten

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Minder positief

Many equity market indicators are rolling over. And not just from a Macro angle. Sentiment and Valuation (earnings) look less upbeat too. pic.twitter.com/xP04Sw3vkU — jeroen blokland (@jsblokland) April 8, 2022

Opa Buffett, beetje ruziemaken

Peter Thiel says a “finance gerontocracy” — Warren Buffett, Jamie Dimon and Larry Fink — is keeping #Bitcoin from reaching $100,000. Billionaire calls Berkshire CEO a ‘sociopathic grandpa.’ https://t.co/XlRn0jq9vn pic.twitter.com/JQQVXLwtSk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 7, 2022

Dag gas

ABN Amro-econoom Hans van Cleef schrijft dat de oorlog in Oekraïne de energietransitie zal versnellen, maar "de afhankelijkheid van importen zal blijven. Is het niet in de vorm van grondstoffen voor de bouw van energiebronnen, dan is het wel in de vorm van energiedragers. Dat we ons ook daar maar bewust van blijven."

De beste manier om een duurzame portefeuille samen te stellen..

is met quant-modellen.

Wie wil de obligaties?

Die de Fed straks niet meer wil opkopen.

Omgekeerde curve

The 3-year treasury yield is higher than the 30-year treasury yield. The last time that happened was in 2006 and before that in 2000.



Charting via @ycharts pic.twitter.com/XybCv33vfh — Charlie Bilello (@charliebilello) April 8, 2022

Minder winst?

Between the war and rising interest rates, you might be thinking the profit outlook for companies this year is worsening. You’d be wrong, shows @johnauthers https://t.co/d0KaFAuIfb — Bloomberg Opinion (@bopinion) April 8, 2022

Wat moet de Japanse bank met al die aandelen?