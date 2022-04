Must read: verkrappende Fed gaat pijn doen

Duurzame beleggers hebben weinig aan ESG-scores

ESG-scores vormen volgens de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford een slechte leidraad voor duurzame beleggers.

Liveblog Oekraïne: Wapenbedrijven blijven uitgesloten

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

EU spekt Russische kas

De Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 35 miljard euro uitgegeven aan energie afkomstig uit Rusland.

Russia's budget is enjoying exceptionally high revenues from oil and gas inflows. Both are taxed via mineral extraction tax and export duties. pic.twitter.com/Yh9zDkZNFK — Elina Ribakova ???? (@elinaribakova) April 7, 2022

AI analyseert de economische gevolgen van de Oekraïne-oorlog

Kunstmatige intelligentie (AI) van Amundi AM voorspelt grote problemen voor de Europese auto-industrie en wereldwijde voedselproductie.

Wat te doen na een omgekeerde rentecurve?

Nou, gewoon niets. "So the only real course of action is…inaction. Ignore it. Go on about your life and let markets do what they are going to do. I know how unsatisfying this answer is given the coming slowdown that is likely to occur. But, unless you have another way to generate high returns during such a slowdown, you are out of luck. We all are." Heel sterk verhaal met de nodige onderbouwing.

Verkrappende Fed gaat pijn doen

"De impact van het afbouwen van de Fed-balans mogen we niet onderschatten. Zorgde de toename van de balans voor een enorme stimulans voor de beurs, door afbouw zal ongetwijfeld de handrem flink worden aangetrokken. Niet alleen verdwijnt daarmee een grote koper van staatspapier uit de markt, maar de Fed onttrekt daarmee ook veel liquiditeiten aan het financiële systeem. Dat zal ongetwijfeld voor hogere leenkosten bij bedrijven zorgen én voor meer beweeglijkheid op de beurs." Goed verhaal van Jan Bouius van Fintessa.

Inflatie houdt obligatiekoersen onder druk

Senior beleggingsstrateeg Erik Schmahl van Rabobank: "De toegenomen onrust door de inval van Rusland in Oekraïne heeft er niet toe geleid dat beleggers massaal in obligaties vluchten. Iets wat we normaal wel zien als het sentiment op de beurs draait. Dat komt omdat de inflatievrees door de oorlog verder is aangewakkerd. Oorlogen zijn inflatie bevorderend. Niet alleen de destructie maar ook de verminderde internationale samenwerking zorgt ervoor dat er minder goederen beschikbaar zijn. Prijsstijgingen zijn dan een logisch gevolg. En daarbij passen ook hogere rentes."

Daar komt de Amerikaanse recessie

There is a first time for everything, but over the past 75 yrs, every time inflation has exceeded 4% and unemployment has been below 5%, the US economy has gone into recession within 2 years. Today, inflation is north of 6% and unemployment is south of 4%https://t.co/L71XRqpsCQ — Lawrence H. Summers (@LHSummers) April 6, 2022

Het beste van twee werelden

Vier manieren waarop waardebeleggers ook gebruik kunnen maken van momentum.

Gouden jaren gloren voor fintechsector

De fintechsector kan zich verheugen op warme belangstelling van Wells Fargo, schrijft Barron’s. Een analist van de Amerikaanse zakenbank geeft een sterke outlook voor Adyen en nog 13 fintechs, en zegt dat dit het moment is om deze aandelen te kopen: de korting is tijdelijk.

De beste omgang met marktbubbels

"Investors who stay disciplined, adhering to their well-thought-out plan, can benefit from bubbles as they rebalance and reduce their holdings in the assets that have greatly appreciated. That not only locks in the gains but reduces future losses." Uitgebreide en technische studie.

De gevolgen van hogere rentes op basis van plaatjes

How Rising Interest Rates Impact the Economy and Your Portfolio https://t.co/JWKboXyAF0 — OpinioPro (@Opinio_Pro) April 7, 2022

Verduurzaming Nederlandse bedrijfsleven stagneert

Vanwege onzekerheden in de markt stellen bedrijven volgens ING verduurzamingsinvesteringen uit of worden deze verkleind.

Grondstoffenprijzen kunnen nog verder omhoog

Commodities could surge by as much 40%, far into record territory, if investors boost their allocation to raw materials at a time of rising inflation, according to JPMorgan https://t.co/2QcO7NUajG — Bloomberg Markets (@markets) April 7, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).