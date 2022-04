Must read: Spreiden met obligaties is even geen goed idee

Robuuste consumentenbestedingen kunnen inflatieramp voorkomen

De huidige hoge inflatie wordt wel vergeleken met die van de jaren zeventig. Maar robuuste consumentenbestedingen zorgen ditmaal voor andere omstandigheden, oordeelt hoofdeconoom Keith Wade van Schroders.

Want inflatie is tijdelijk

Eurozone inflation has moved up to 7.5%, its highest level ever.



Meanwhile, the ECB is still holding interest rates at negative levels with no plans to normalize.



This is perhaps the greatest disconnect between monetary policy and rising prices that the world has ever seen. pic.twitter.com/RPhn1MsRR4 — Charlie Bilello (@charliebilello) April 5, 2022

Liveblog Oekraïne: Recessiegevaar onvoldoende ingeprijsd

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Op naar euro/dollar-pariteit

De coronarekening ligt op tafel

De hoge inflatie is de rekening die nu moet worden betaald voor het inzetten van de ongekende monetaire en budgettaire maatregelen na zowel de financiële crisis als de pandemie, zegt beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS.

Metaverse: een reële beleggingsoptie of niet?

Volgens Jack Neele, fondsmanager bij Robeco, is deze technologische innovatie potentieel belangrijk, zozeer zelfs dat meerdere grote bedrijven er nu al in investeren. Maar wat is het precies?

Spreiden met obligaties is even geen goed idee

Hoge inflatie is goed voor grondstoffen en slecht voor obligaties. Dat hebben obligatiebeleggers afgelopen maand wel gevoeld.

Global Bond Selloff deepens as Fed steps up tightening rhetoric: US 10y yields jump to 2.6%, Benchmarks jump in Australia to reach highest since 2015. https://t.co/ZM05ZnsEpF pic.twitter.com/gk3wmOwyPQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 6, 2022

Het succesrecept van topfonds Fundsmith

"Koop goede bedrijven, betaal niet teveel voor kwaliteit, en doe verder niets. Volgens Smith is vooral dat laatste lastig voor beleggers en is emotionele discipline cruciaal voor het slagen als belegger. Om een beleggingsstrategie te beoordelen, moet je de resultaten bekijken over een volledige marktcyclus, in plaats van over een korte periode zoals een kwartaal." Lees het verhaal van Morningstar.

Omgaan met correcties is een kunst

Het goede nieuws: "If you are a long-term investor, every large decline should be viewed as an opportunity. Why? Because time is on your side. And history has shown us that the longer your holding period, the more time you have to compound, and the higher your prospective cumulative returns." Prima verhaal.

Early movers zijn de winnaar van de klimaatcrisis

Schroders voorspelt dat er de komende jaren grote rendementsverschillen zullen ontstaan tussen bedrijven die de klimaatcrisis wel serieus nemen en bedrijven die er met de pet naar gooien.

Faillissement Rusland dichterbij

De VS hebben Rusland een nieuwe financiële sanctie opgelegd. Het land mag dollarreserves die het in de VS aanhoudt niet meer gebruiken om rente en aflossingen op leningen in dollars te betalen. Rusland komt hiermee voor moeilijke beslissingen te staan en is mogelijk dichterbij een bankroet, bericht RTL Z.

Soms zit het flink tegen

Cathie Wood's ARKK is worst-performing US equity fund in Q1 2022: Morningstar https://t.co/su1KMJCYFv by @alexandraandnyc pic.twitter.com/14w4iMxJdI — Yahoo Finance (@YahooFinance) April 6, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).