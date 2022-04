Must read: Goede grap

Liveblog Oekraïne: Europese stagflatie dreigt

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Geen recessie hoor, denk UBS AM

Stocks are still in a bull market, the U.S. isn’t headed toward a recession anytime soon and the Fed is more likely than not to orchestrate a soft landing, according to UBS Asset Management https://t.co/133kYacDaL — Bloomberg Markets (@markets) March 31, 2022

Maar in Europa gaat het niet best

JPMORGAN: “.. the US has not experienced anything like the producer price shock that Europe is experiencing now. It looks like a recession in Europe will be the inevitable result. .. it’s hard to argue that Europe is very good value here ..” [Cembalest] pic.twitter.com/O2bzgl6Yt7 — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) March 31, 2022

Slim van GameStop

Na begin dit jaar een NFT marktplaats aan te kondigen doet GameStop nu een stocksplit. Je kan veel van ze zeggen maar ze zijn wel goed in het 'gamen' van het marktsentiment. https://t.co/6KYuOrSfrB — Erik Mauritz (@erikmauritz) April 1, 2022

Hedgefondsmanagers, pas op!

Niet alleen bij het selecteren van beleggingen, ook bij het selecteren van beleggers.

Gaat Bill Ackman het rustiger aan doen?

Wel op het gebied van aandeelhoudersactivisme dan.

Waar zijn nog werklozen?

De werkloosheidscijfers in de VS noteren laagterecords.

Goede grap

Oh boy, here is what’s priced into the market for Fed rate hikes....chances that Keith Richards stops smoking are probably higher... pic.twitter.com/9oAxDelJpt — Ronnie Stoeferle (@RonStoeferle) April 1, 2022

Nog vier jaar Macron