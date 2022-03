Must read: inflatie is en blijft het grote probleem

Plus: energiemarkt op keerpunt, 1 maand oorlog in 6 financiële grafieken, goedkope convertibles, Chinees-Amerikaanse noteringen in gevaar, en méér.

Investeringen in energie staan op een keerpunt

Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors analyseert de ESG-implicaties van de oorlog in Oekraïne. Beleggen in Rusland is een no go, en de mondiale energiemarkt is hevig opgeschud. Goed verhaal.

Liveblog Oekraïne: verborgen parels in een volatiele markt

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Een maand oorlog in Oekraïne in 6 grafieken

Ruim een maand geleden begon de invasie van Rusland in Oekraïne. Morningstar laat in zes grafieken zien hoe die de wereldwijde financiële markten heeft beïnvloed.

Inflatie is en blijft het grote probleem

Inflation persistence is reaching levels last seen in the early 1980s. This trend suggests that broad-based upward price pressures may continue even when demand/supply imbalances subside, according to @MorganStanley. pic.twitter.com/WCsNePrESY — (((The Daily Shot))) (@SoberLook) March 30, 2022

Kennis is winst in frontier markets

Frontier markets zijn risicovol, maar wie de moeite neemt om zich in deze landen te verdiepen, kan volgens Pictet AM hoge winsten boeken.

Tijd voor een inhaalslag?

Converteerbare obligaties staan onder druk door de combinatie van oplopende rentes, stijgende kredietopslagen en dalende aandelenkoersen. Op grond van de lage waardering en goede fundamentals is een inhaalslag volgens Rabobank echter denkbaar.

Landenspreiding doet er toch toe

Dat is de conclusie van Amy Arnott van Morningstar US in een uitgebreid artikel. "Even with higher correlation levels, international stocks still provide some diversification benefits, particularly as it relates to currency exposure. In a period of U.S. dollar weakness, international diversification could become increasingly important." De laatste jaren konden Amerikaanse beleggers het beste in eigen land blijven. Landen mijden met repressieve regimes is dan wel een goed idee, meldt EMQQ.

Hoge energieprijzen doen Nederlands bedrijfsleven pijn

De hoge prijzen voor gas en elektriciteit gaan het bedrijfsleven dit jaar flink geld kosten, verwacht ABN Amro: zo'n 22 miljard euro. Door hun lage marges hebben met name branches als de glastuinbouw, basischemie (kunstmest), bakkerijen en wasserijen te lijden onder de oplopende kosten voor energie.

Duitsland vreest Russische gasstop

Hoge adviseur verwacht een recessie. CNBC bericht.

12 hardnekkige misvattingen over het provisieverbod

Vanguard helpt twaalf in Europa breed gedragen misvattingen over het provisieverbod uit de wereld. De belangrijkste conclusie: "De provisies dienen enkel om de winsten van de financiële sector te verhogen ten koste van de consument."

Overheidsfinanciën blijven onder controle

Positieve cijfers voor de overheidsfinanciën, concludeert Jan-Paul @vdKerke nu de 4e kwartaalcijfers van 2021 gepubliceerd zijn. Zijn analyse:https://t.co/xS7RBEh1I8 pic.twitter.com/spwW7HooPQ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 30, 2022

Chinese noteringen in de VS in gevaar

China Tech drops as the US signals a tough stance on Delisting. US securities regulator SEC adds #Baidu to delisting watch list. Chinese regulator says talks w/US counterpart ongoing. pic.twitter.com/Ev4fleNJX1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 31, 2022

614 nieuwe fondsen

2021 was een uitzonderlijk goed jaar voor de hedgefondsindustrie.

Dollar blijft heersen

Discussion picking up of China’s renminbi acting as possible replacement for U.S. dollar in terms of global currency reserve, but reality is it’s nowhere near challenging dollar’s dominance

?@FT? ?@IMFNews? pic.twitter.com/uYdDWaeRoj — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 30, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

ING moet Russische klanten (indirect) blijven bedienen

ING wordt verplicht om zaken te blijven doen met een trustkantoor dat veel Russische en Oost-Europese klanten heeft. Hoewel de bank in 2019 besloot afstand te nemen van CIS Management, wist het trustkantoor de breuk succesvol aan te vechten in de rechtbank.