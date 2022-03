Must read: Hogere obligatierentes zijn juist prima

Liveblog Oekraïne: Verborgen parels in een volatiele markt

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Nee, wapens zijn niet sociaal en ook niet duurzaam

De Europese keuzes over de definitie van milieuvriendelijke beleggingen liggen al een tijd onder vuur. Zijn kernenergie en gas groen? Inmiddels is daar stampij over de beleggingsomgang met wapens bijgekomen. Detlef Glow van Lipper heeft daar een duidelijke mening over.

Niet aandelen (VIX) maar obligaties (MOVE) zijn dit jaar pas in beweging. Ongehoord!



Hogere obligatierentes zijn juist prima

Voor obligatiebeleggers is het nu flink pijn lijden, maar op de lange termijn zijn hogere rentes alleen maar goed betoogt Ben Carlson in een uitgebreide column met de nodige grafieken. Of willen we terug naar negatieve rentes?

De grote koersval moet nog komen

The 11% surge in U.S. stocks in the past two weeks has the hallmarks of a bear-market rally that might give way to deeper losses, BofA warns https://t.co/L7S35Px3b8 — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2022

Buybacks naar nieuw record

Record $319B of share buybacks have been authorized this year (vs. $267B at same point in 2021), with increasing number of companies using accelerated deals to buy volumes as quickly as possible

?@GoldmanSachs? ?@TickerSense? ?@Bloomberg? ?@FT? pic.twitter.com/8YEzp81HGQ — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) March 29, 2022

Van het Russische gas af is niet eenvoudig

Rabo-econoom Hugo Erken:"Om onze geloofwaardigheid op het geopolitieke toneel te vergroten én om de economische schade te beperken, is het dus belangrijk dat Europa zo snel mogelijk afkickt van Russische fossiele brandstoffen. Maar het zal duidelijk zijn dat we daarbij wel rekening moeten houden met behoorlijk heftige afkickverschijnselen." Lees de hele column. Ook Morningstar heeft over het onderwerp geschreven.

Duitsland vreest een spoedige Russische gasstop,

want het land wil, net als andere landen, het gas niet betalen in roebels, zoals Rusland nu verlangt.

Germany triggers early warning level for gas supplies amid Russia's continued demand to be paid in Rubles. It is the 1st of 3 warning levels & entails the establishment of a crisis team in the Economy Ministry that will heighten monitoring of the gas supply situation.

VIX is geen beleggingscategorie

"Investors should stay away from structured volatility notes, volatility ETFs, and exotic options." Sterk en technisch verhaal.

JP Morgan maakt zich zorgen over EM-debt

De Oekraïnecrisis heeft bestaande trends van hoge prijzen voor energie en voeding versterkt. Voor JP Morgan is het reden het advies voor EM-obligaties te verlagen tot underperform.

Heeft u ook last van het dispositie-efect?

In een bearmarkt maken beleggers nog grotere fouten dan tijdens een bullmarkt. Het dispositie-effect blijkt dan nog sterker door te werken.

"Investors are petrified in a bear market and try not to sell their losers. But when they see an exit sign in the form of an investment that has made a gain while the rest of the portfolio is down, they try to lock that gain in as fast as they can. And as you might have guessed, that is again exactly the wrong thing to do, since in a bear market, the losers tend to lose even more than normal, so hanging on to them while selling your few winners is really a bad idea."

Dat klinkt bekend? Heerlijke column van Joachim Klement.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

ECB wil kapitaaleisen banken koppelen aan klimaatdoelen

Als het aan François Villeroy de Galhau ligt, koppelt de Europese Centrale Bank zijn kapitaaleisen binnenkort aan de (duurzame) transitieplannen van banken.

Hypotheekrentediscussie

Slim om nu nog snel vast te zetten?

Dit zijn de winnaars van de Gouden Stier

Eindelijk mocht het weer: een uitbundige uitreiking van de Gouden Stieren 2021, gisteravond in Amsterdam. Wie gingen er met een beeldje naar huis?