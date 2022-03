Must read: aandelen zijn veilige inflatiehaven

Plus: Pimco vreest anti-Goldilocks-economie, hoge olieprijs is wel een dingetje, metaverse wordt heel groot, best presterende Japanse aandelen, en méér.

Plastic soep bedreigt leven op aarde

Nu regeringen werk maken van de verlaging van de CO2-uitstoot is het tijd dat biodiversiteit en plasticvervuiling tijdens de volgende COP topprioriteit worden, stelt Hans Stoter, hoofd wereldwijd van AXA IM Core, in een speciale bijdrage voor IEXProfs.

Pimco vreest anti-Goldilocks-economie

Een combinatie van hogere prijzen, ontwrichte toeleveringsketens, krappere kredietomstandigheden en lager consumentenvertrouwen kan de komende 6 tot 12 maanden leiden tot een anti-Goldilocks-economie waarin de inflatie te hoog en de groei te laag is.

Niet obligaties maar aandelen zijn de veilige (inflatie)haven

In the battle of bonds vs. stocks, equities are, it seems, the new haven as Treasuries crash ever lower and investors shrug off soaring #inflation worries, BBG reports. pic.twitter.com/2mXV1Bx7A3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 29, 2022

Liveblog Oekraïne: Europese energiepijn is van korte duur

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Slopen hoge olieprijzen de economie en de beurs?

"De geschiedenis leert dat als de olieprijs binnen 12 maanden met meer dan 100% stijgt, er meestal een recessie volgt. Dat komt doordat productie en vervoer dan ook duurder worden, om nog maar te zwijgen van het directe effect op brandstof en energie." Goed en genuanceerd verhaal. Iets anders: Kan Europa wel snel van het Russische gas af? Morningstar schrijft van niet. Tenminste, als kolen niet wordt ingezet als alternatief.

Wie is er bang voor een omgekeerde rente?

"However, data suggest a recession is unlikely to be imminent if one materializes. It took 17 months after the bond-market inversion for a downturn to start, on average." CNBC bericht.

Metaverse wordt groot

As a result of the fast-moving metaverse landscape, we expect global virtual reality (VR) and augmented reality (AR) headset unit sales of 42 mn units (US$12.6 bn revenue) by 2025, representing a 48% shipment CAGR (and 36% revenue CAGR) over 2020-25. https://t.co/78q0KQGP8M pic.twitter.com/ALq9yIfyqp — Credit Suisse (@CreditSuisse) March 28, 2022

UBS AM: Chinese economie herstelt in tweede kwartaal

Er zijn heel veel redenen aan te voeren voor de matige prestatie van de Chinese economie en de nog slechtere gang van zaken op de Chinese beurzen. Maar UBS AM is optimistisch. Dan moet Beijing wel flink gaan stimuleren.

Ondanks daling zijn aandelen nog aan de prijs

There was a typo in a tweet posted on Mar. 27 - here is the corrected version: The forward 12-month P/E ratio for $SPX of 19.5 is above the 5-year average (18.6) and above the 10-year average (16.8). #earnings, #earningsinsight https://t.co/jTEKh3mhNV pic.twitter.com/mjIeNtEilh — FactSet (@FactSet) March 28, 2022

Belegd blijven is desondanks het verstandigste

Dat schrijft Martine Hafkamp in haar nieuwste column.

Top 5 Japanse aandelen

Japanse aandelen waren hot in de jaren 80, maar de bubbel liep in de jaren daarna genadeloos leeg. Het hoogtepunt dat werd bereikt in 1989 is daarna nooit meer gehaald. Beleggers lijken een ambivalente houding te hebben aangenomen. Vooral fondsen in waardeaandelen lijken slachtoffer te zijn geworden van desinteresse van beleggers de afgelopen jaren. Maar juist Japanse waardeaandelen presteerden relatief sterk in 2021 en zetten die trend versterkt door in de eerste twee maanden van dit jaar.

Bij Triodos begint de strijd over certificaten aan de ideële missie te raken

Triodos worstelt met een groep ontevreden houders van certificaten. De handel in deze aandelen in de ideële bank ligt al twee jaar stil. Dinsdag zal Triodos een inkoopprogramma vaststellen, intussen sorteren beleggers voor op rechtszaken. ‘Al dat lawaai, dat wil je niet als bank.’ De Volkskrant bericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Bitcoin ligt weer op koers