Must read: Omgekeerde rente is ditmaal geen probleem

Streven naar energie-onafhankelijkheid stuwt duurzame trend

De EU heeft onlangs aangekondigd om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas. Dit vergt op korte termijn meer gebruik van fossiele brandstoffen, maar versnelt op lange termijn de omschakeling naar duurzame energiebronnen, aldus Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship and Sustainable Investing bij Fidelity International.

Liveblog Oekraïne: Europese banken te zwaar afgestraft

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Aandelen (weer) in rustiger vaarwater

The MOVE index (bond market volatility) dark blue line is in panic mode. That's not the case for equites. pic.twitter.com/j3RY0HCo7K — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 28, 2022

Boycot van Russisch gas is juist beter voor onze economie

Een totale boycot van olie en gas uit Rusland is veel minder schadelijk voor onze economie dan we denken, stellen economen. Het is zelfs een betere optie dan doorgaan met importeren. Rusland ontvangt zo'n 500 miljoen euro aan olie- en gasinkomsten per dag. Dat blokkeren is een heel effectief wapen, zo meldt RTL Z in een korte filmreportage. Onderwijl kopen India en China met korting steeds meer Russische olie.

Dollar is en blijft de onbetwiste reservemunt

Er zijn analisten die denken dat de rol van de dollar als reservevaluta gevaar loopt door het besluit Russische tegoeden te bevriezen. Maar volgens CIO Sonal Desai van Franklin Templeton Fixed Income is er geen alternatief voor de greenback. Opvallend is dat de Japanse yen dit keer geen veilige haven is. Hier nog meer meer over de zwakkere yen.

Techkoopjes liggen niet voor het oprapen

Een waardebelegger analyseert de techmarkt. "However, on the whole the markets and growth stocks overall are far from cheap. If history is any guide, there is a decent chance that the next few years will hold some more market pain for the growthsters. That’s a good thing – it will help sort out the truly skilled ones from the pretenders. Once a bubble bursts, it’s rare for the same one to get re-inflated for a while." Zeer interessant verhaal. Ook interessant: de Chinese techcorrectie in heel veel grafieken.

Rode techvlag?

Apple ziet zwakkere vraag naar onder meer de iPhone SE en wil productie naar verluidt verlagen https://t.co/7ryf8rdUtY — Business Insider Nederland (@BINederland) March 28, 2022

Obligatiekoning

Bill Gross, oprichter van Pimco, was niet alleen een zeer succesvolle obligatiebelegger maar ook een rare man.

Doordash tegen de rest

Maaltijdbezorging in de VS: één partij is erg sucesvol en dat is niet Grubhub van Just eat.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse staatsschuld liep in 2021 licht op

Ook het tweede jaar van de coronacrisis heeft een gat geslagen in de Nederlandse overheidsfinanciën. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was vorig jaar sprake van een overheidstekort van 22 miljard euro. Dat is niet iets om zorgen over te hebben.