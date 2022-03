Must read: Obligaties doen het niet

Tien beleggingsfouten die voorkomen kunnen worden

Een goede fondsmanager trekt alles uit de kast voor een optimaal resultaat. Klinkt logisch, maar er wordt soms vergeten dat niets doen ook veel op kan leveren. Tien fouten die u niet hoeft te maken.

Liveblog Oekraïne: Beleggers stappen uit EMD

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Real doet het lekker

The Brazilian real’s world-beating rally may partially offset the impact of higher commodity prices on inflation https://t.co/Z2wdYCq55X — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2022

De kans dat de Fed een foutje maakt...

Wordt in dit soort markten groter. En wat dan?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nieuw nikkelrecord

Nickel in Shanghai rose to an intraday record after another spike in London put imports out of reach for many Chinese buyers https://t.co/J5JNGmSMvZ — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2022

Obligaties doen het niet

Ze zouden een hedge moeten zijn tegen aandelendalingen, maar deze keer niet.

Nieuwe spelregels tech

Europese Unie akkoord over nieuwe spelregels voor Big Tech https://t.co/fdxj9GUhpX — NRC (@nrc) March 25, 2022

Gedwongen termijn?

Russian Central Bank Gov. Elvira Nabiullina tried to resign after the invasion of Ukraine, people familiar with the matter said. Russian President Vladimir Putin instead nominated her for a third term. https://t.co/QvkD7seO4O — The Wall Street Journal (@WSJ) March 25, 2022

Wie koopt Chelsea?