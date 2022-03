Must read: chips zijn de nieuwe olie

Liveblog Oekraïne: Beleggers stappen uit EMD

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Bedrijfsobligaties wijzen beleggers de weg

Wie wil weten wat de Oekraïnecrisis met de financiële markten doet, moet volgens Luke Hickmore, investment director fixed income bij abrdn, vooral naar de waardering van bedrijfsobligaties kijken.

Time to buy high yield

Aegon AM noemt drie redenen om nu hoogrentende obligaties te kopen: aantrekkelijke prijzen, weinig faillissementen en een historische outperformance bij stijgende rentes.

Wat doet de Oekraïne-oorlog met de energietransitie?

Van kolencentrales die weer gaan draaien tot een versnelde duurzame-energietransitie, de drang om onafhankelijk te worden van Russisch gas en de oorlog in Oekraïne zetten veel in beweging. "De oorlog kan ook voor grote milieurampen in Oekraïne zorgen." Interessant interview.

Zelfs optimitische beleggers zijn niet optimistisch genoeg

Heerlijk verhaal van Nick Magiulli. "This is why even the optimists can be too pessimistic. Because we are using linear thinking to imagine a geometric future. It just doesn’t work."

CNBC ontdekt ASML

CEO Peter Wennink said the company has been bringing down semiconductor prices since it was founded 38 years ago and will keep doing so for the next couple of decades. “The world needs more chips,” Wennink told CNBC. “So we need to make more machines, which, by the way, will keep growing in average selling price as long as we can drive the cost per transistor down.” Interessante reportage.

Chips zijn de nieuwe olie,

dus dat vraagt geopolitieke actie.

Intel CEO says semiconductors are like oil — making more in U.S. can avoid global crises

ING stopt per direct met de financiering van ontginning van nieuwe olie- en aardgasvelden

Tegelijkertijd wil de bank tegen 2025 zijn investeringen in duurzame-energieprojecten – waaronder windmolenparken en zonne-energie – met 50% uitbreiden.

Onderwijl vliegt de olieprijs omhoog

Dat voorspelt volgens Jeroen Blokland wienig goeds voor de Europese economie.

the price of #oil is heading towards its recent high, rising 25%(!) in the last six trading days.

Europe is moving closer to #recession every day.

Betrouwbaarste Europese dividendbetalers

Morningstars aandelenanalisten hebben het Europese universum geanalyseerd op dividendrendement. Dit zijn de 28 aantrekkelijkste Europese dividendaandelen.

Wel of niet beleggen in China?

De Chinese #economie is sterk begonnen in 2022, maar de markten rekenen nu al op moeilijkere tijden. Dat komt vooral door de golf van nieuwe Covid-gevallen in #China die samenviel met verslechterende wereldwijde economische vooruitzichten.



Lees meer: https://t.co/XYLVOL8ioO pic.twitter.com/YElnV90qoe — SchrodersNL (@SchrodersNL) March 23, 2022

China may be looking to ease regulations. Is it time to invest?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.