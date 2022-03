Must read: niks mis met een bearmarkt

Eenvoudig en kosteneffectief de klimaatcrisis te lijf

Met de lancering van vier klimaat-ETF’s die direct zijn gelinkt aan de doelstellingen van Parijs biedt State Street SPDR ETF’s een even eenvoudige als kosteneffectieve oplossing voor beleggers die de klimaatrisico’s willen beperken maar ook de kansen willen grijpen die het gevolg zijn van de energietransitie.

Liveblog Oekraïne: Terug naar oliecrisis 1973

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Dankzij de hoge olie- en gasprijs

Met de Russische financiën gaat het steeds beter. Dat is toch niet de bedoeling.

#Russia current account surplus is growing as are its foreign currency reserves! https://t.co/z3OZUVtzhL — jeroen blokland (@jsblokland) March 19, 2022

Nee, inflatie zal niet snel dalen

Vier belangrijke redenen staan dat in de weg.

Dit is wat inflatie met je euro (gulden) doet. Na 60 jaar heb je nog maar 14% koopkracht over. pic.twitter.com/lm4ANlxPoF — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 20, 2022

Hoezo is er een chiptekort?

It’s not an overstatement to say that semiconductors power the modern world. And now, there aren’t enough of them getting made. Here’s how the global semiconductor chip shortage got so bad, and what’s being done to fix it. https://t.co/0rEqzFkaW9 pic.twitter.com/CQ1l5FzPWB — CNBC (@CNBC) March 20, 2022

Monetaire balanceeract

"Er wordt niet uitgesloten dat de Fed uiteindelijk veel harder op de rem zal moeten gaan trappen dan nu aangekondigd. Het wordt een ware balanceeract voor de centrale bankiers om in een dergelijke situatie een recessie te vermijden. Zal Powell de geschiedenis ingaan als een tweede Paul Volcker of zal hij samen met een hele generatie centrale bankiers roemloos ten onder gaan?" Lees de column van Martine Hafkamp. En hier is de analyse van Edin Mujagic, getiteld Zo krijgt de Fed de inflatie niet onder controle.

Het probleem met perma-bears

"There is a difference between the people who get excited about bear markets because it’s a good opportunity to buy at lower prices and the people who get excited about bear markets because they want to watch the world burn. The perma-bears will happily tell you why things are getting worse on a daily basis. They will use scare tactics and put out arguments that sound intelligent. But they will never get you back into the markets after trying to scare you out of them." Sterk verhaal van Ben Carlson.

What Happens When You Buy Stocks in a Bear Market?https://t.co/YG10wX5uHi pic.twitter.com/3CYgqKI9Zq — Ben Carlson (@awealthofcs) March 20, 2022

Eerder volatiel dan veilig

De #goudprijs is sinds eind januari met 10% gestegen. De opleving weerspiegelt de vrees voor inflatie, oorlog en bezorgdheid over de devaluatie van valuta's. Goud als veilige haven is echter onvoorspelbaar. Wij verwachten volatiele goudprijzen. Meer: https://t.co/fvqkYoEjuR — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 10, 2022

Analisten verspreiden massaal fake news

Beleggers worden voortdurend bestookt met desinformatie, vaak in de vorm van analyses door zogenoemde experts, zegt blogger Michael Harris.

Schroders gaat voor bedrijfsobligaties

Waarom bedrijfsobligaties goed met de huidige onzekerheid kunnen omgaan. De rendementen op #bedrijfsobligaties zijn aantrekkelijker geworden en sectoren die beschikken over veerkracht tegen #inflatie lijken goed gepositioneerd. Lees meer: https://t.co/0zZ2sTxzz0 pic.twitter.com/SesywNEslS — SchrodersNL (@SchrodersNL) March 19, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.