Must read: nieuw balansrecord Fed

Fed krijgt de inflatie zo niet onder controle

Verwar renteverhogingen van de Fed en de ECB niet met daadkrachtig optreden tegen inflatie. Met de verwachte rentestanden aan het eind van dit jaar, zal het monetaire beleid de inflatie eerder aanjagen dan stabiel houden, aldus Edin Mujagic.

Hoe krijgt de techsector zijn mojo terug?

Voor de technologiesector moet het macro-economisch klimaat veranderen; weg van hoge inflatie, hoge groei en een stijgende rente. Een korte recessie kan helpen.

Liveblog Oekraïne: Minder risico nemen

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.

Heel vreemde grafiek

Nice +50% jump on Russian govies after the US Treasury confirms that frozen money can be used to pay coupons pic.twitter.com/JyMco9qlky — JohannesBorgen (@jeuasommenulle) March 17, 2022

We doen echt iets aan inflatie hoor

BREAKING: Fed ends QE and promptly expands its balance sheet by $43B in one week to a new record high of $8.954 trillion.



*But we're really serious about fighting inflation. pic.twitter.com/QyXeZgTZzq — Sven Henrich (@NorthmanTrader) March 17, 2022

Waarde-aandelen kunnen het evengoed goed doen

In een omgeving met oplopende rentes.



Samen delen is straks voorbij

Jij mijn HBO-wachtwoord, ik jouw Netflix-inlog? Dat is straks voorbij. Netflix probeert dit definitief tegen te gaan.

Het mag meteen

Beleggers hoeven niet drie jaar te wachten voordat ze instappen in een ETF. Een trackrecord is geen factor bij deze producten.

Let op comminication services