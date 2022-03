Must read: daar is de Chinese rebound

Must read: Oorlog is rimpel in opgaande lijn

Oorlog in Oekraïne biedt ook kansen

Elk bedrijf dat wereldwijd helpt om de grondstoffenhonger te verminderen of de Europese zelfstandigheid bevordert, zal naar verwachting de wind in de zeilen zal hebben. Dat is de stellige verwachting van Alexis Bienvenu, fondsmanager bij La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Liveblog Oekraïne: Tijd om te kopen

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Gamechanger? Inflatie is een blijvertje

“A majority of investors now think inflation is permanent” - BofA Global Fund Manager Survey pic.twitter.com/BgKQBIl7Zy — Sam Ro ?? (@SamRo) March 15, 2022

Stagflatie slecht voor aandelen en obligaties

Steeds meer economen vrezen een fase van lage economische groei en hoge inflatie. Een horrorscenario voor aandelen en obligaties. Slechts enkele inflatiehedges bieden uitkomst.

Zo bestrijd je niet inflatie!

Martine Hafkamp in een nieuwe column: "De Fed zal vandaag naar verwachting de rente met een kwart procent verhogen. Maar ook daar geldt dat het huidige monetaire beleid nog veel te ruim is. De laatst gerapporteerde inflatie bedroeg 7,9 procent. Daar hoort geen rente van 0 of 0,25 procent bij."

Wat is uw verlies?

The classic 60/40 stock-bond portfolio is down 10% so far this year, the biggest downdraft to start the year since 2008, via @michaellachlan pic.twitter.com/XTv2MWWwyu — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) March 15, 2022

Fed begint cyclus van renteverhogingen in onzeker klimaat

De Fed verkeert in een lastig pakket. Blijft de rente te laag, dan zal de markt denken dat de centrale bank de hoge inflatie niet serieus neemt. Is deze te hoog, dan kan dit negatieve implicaties hebben voor de marktvooruitzichten. Lees de analyse van Christian Scherrmann, Amerika-econoom bij vermogensbeheerder DWS.

Waarom Chinese aandelen vannacht vlogen

China says it will support Chinese IPOs abroad, calls for closure on tech crackdown https://t.co/WgfvKxRXCD — CNBC (@CNBC) March 16, 2022

Beleggers rekenden al op rebound Chinese aandelen

Krane ETF, Chinese internet stocks, have declined from U$ 104 to now U$ 22. But investors kept on buying the dip. Number of outstanding shares (dark line) quadrupled. pic.twitter.com/BlOUAwKxEo — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 16, 2022

Helpt China Rusland uit de financiële sanctieproblemen?

Beijing kan veel betekenen voor Moskou. De vraag is of de leiding van China daar ook zin in ziet. CNBC bericht uitgebreid.

Pas op met thema-ETF's

"There has been a large increase in recent years in the number of specialised ETFs that offer exposure to different investment themes. But a new study has confirmed that thematic funds tend to underperform — and the very worst time to buy them is when they launch. That is mainly because specialised ETFs usually launch just after their theme has peaked, and immediately before a steep fall in returns." Larry Swedroe weet meer.

Duits pessimisme goed voor koersen

De #beurs vandaag: sterk pessimisme Duitse beleggers vaak 'contra-indicator'. Stemmingsherstel op beurzen VS en China. https://t.co/4ueYLDdtta — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) March 16, 2022

Oorlogspuzzel

Waarom tijdens oorlogen de volatiliteit vaak lager ligt dan in vredestijd.

Niets stopt de huizenmarkt

Dit jaar komt er nog eens 17% bij, zo voorspelt Rabobank.

Begin 2022 waren de #huizenprijzen 91 procent hoger dan medio 2013. Dit komt door onder meer de daling van de rente, de stijging van de inkomens, ouderen die langer thuis blijven wonen en een sterke toename van het aantal 25- tot 35-jarigen.https://t.co/0VPMsmA2Qj pic.twitter.com/slLCbQmHfi — CBS (@statistiekcbs) March 15, 2022

Het ene dividendaandeel is het andere niet

Of beleggers vooral op zoek zijn naar een betrouwbaar dividend of naar simpelweg een hoge winstuitkering, maakt nogal uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.