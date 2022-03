Must read: De nieuwe FAANG-aandelen

De ECB is echt niet havikachtig

Havikachtig; zo wordt de uitkomst van de ECB-vergadering van gisteren omschreven. Echt niet, aldus Edin Mujagic. Renteverhogingen zijn nog lang niet aan de orde.

Liveblog Oekraïne: hevige volatiliteit houdt aan

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Vooral de passieve portefeuille houdt zich goed staande.

This is not your 1990’s Russia, when billionaires actually had lots of sway, @ClaraDFMarques writes.



She suggests Putin’s grip is so strong that toppling him — while possible — will take time https://t.co/smev7URBoR — Bloomberg Opinion (@bopinion) March 11, 2022

Is af te lezen aan de volatiliteit.

Als een aandeel of trend op de cover van een magazine staat, is het niet altijd verleden tijd. Magazinecovers zijn niet altijd contra-indicatoren.

Down less than 1% is the new up. — Bespoke (@bespokeinvest) March 10, 2022

De grote namen lanceren cryptofondsen.

The new FAANG… pic.twitter.com/e4vcphmAPQ — Shrubbery Stagflation Capital ?????? (@agnostoxxx) March 10, 2022

Good morning from #Germany, which is a loser in the new world order. The fall of Germany is visible on stock markets. German total mkt cap as % of global mkt cap has fallen to a low of <2% this week. Only 2 German comps – Linde & SAP – among global Top100 when measured by mktcap. pic.twitter.com/PyNuyogvL7 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 11, 2022

