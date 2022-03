Must read: wat is een analistenadvies waard?

Plus: stagflatie (nog) niet in zicht, hoezo terug naar de jaren zeventig, niets stopt de groene revolutie, overoptimistische CEO's, en méér.

Must read: Oorlog is rimpel in opgaande lijn

Liveblog Oekraïne: Stagflatie is nog niet in zicht

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Het wordt economisch anders

Rabo-econoom Elwin de Groot: "Het is natuurlijk speculatief en voor sommigen misschien vergezocht, maar de richting waarin we ons bewegen is in mijn ogen duidelijk. We stevenen af op een Koude Oorlogseconomie." Interessante column.

Terug naar de jaren zeventig?

Dat hoeft niet, zo betoogt Jan-Willem Nijkamp van Fintessa.

Niets stopt de groene revolutie

Ceo Anne Richards van vermogensbeheerder Fidelity International spreekt zich uit over de hoge inflatie en het oplossen van het klimaatprobleem. "We hebben een revolutionaire aanpak nodig."

Er is nog een hele weg te gaan

When it comes to #sustainability, the amount of words and money spent on it are totally out of whack. ht @Gavekal @LizAnnSonders pic.twitter.com/t6buvo7F5s — jeroen blokland (@jsblokland) March 9, 2022

Yes! Het Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2022 is uit

Hier is de link naar de samenvatting (40 pagina's) die voldoende tekst en plaatjes bevat om een idee te krijgen welke beleggingslessen uit het verleden kunnen worden getrokken. Zo zijn de beurskapitalisaties wereldwijd flink verschoven

Wat is een analistenadvies waard?

Niet al te veel als het een koopadvies is. Heel wat meer als een aandeel op verkoop wordt gezet. Zo blijkt uit een even uitgebreide als verhelderende studie.

Beleggen is geduld hebben

B of A: “The probability of losing money [in stocks] over one day is a little worse than a coin-flip (46%), but the probability declines to just 6% over a 10-year window since 1929.” [Subramanian] pic.twitter.com/PlyOIou2E4 — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) March 10, 2022

Het waren 13 mooie jaren

The S&P 500 bottomed thirteen years ago today. It's up 700% since then.https://t.co/lUFtBVjhHP pic.twitter.com/QjRKg7fud5 — Michael Batnick (@michaelbatnick) March 9, 2022

Ook op de zwarte lijst

Wat doen ETF-aanbieders met hun Russische exposure? Dat zocht Morningstar US uit.

Bedrijfsbestuurders zijn meestal te positief

Door de Russische aanval op Oekraïne zullen veel bedrijfsprognoses te hoog uitvallen. Maar ook los van deze zwarte zwaan hebben ceo's en cfo's de neiging te positief te denken over de eigen bedrijfstoekomst. Beleggers moeten zich daar bewust van zijn, schrijft Joachim Klement in zijn blog.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Vooral de passieve portefeuille houdt zich goed staande.