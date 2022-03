Must read: Beleggen in oorlogstijd

Xi moet Poetin tot de orde roepen

Ook voor China komt de oorlog van Rusland tegen Oekraïne slecht uit. Volgens Renco van Schie van Valuedge heeft China er alle belang bij dat de rust zo snel mogelijk terugkeert.

There's only one person in the world now who can influence Putin, says Stephen Roach https://t.co/SxFKvmri8v — CNBC (@CNBC) March 7, 2022

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie. Kijk ook naar het videobericht van Corné van Zeijl over de impact van de oorlog in Oekraïne.

Stagflatie is goed voor goud

De Russische invasie heeft de kans op een recessie met hoge inflatie vergroot. Voor aandelen is dat een slechte zaak. Goud daarentegen kan profiteren.

‘I think we’re going to see some spectacular returns,’ says ARK’s Cathie Wood https://t.co/A1ykMNwxkM — MarketWatch (@MarketWatch) March 7, 2022

Investor Amnesia haalt de Tweede Wereldoorlog erbij.

Aan de zijlijn is nog nooit winst gemaakt

Martine Hafkamp: "Van onverwachte koersduikelingen van 10 tot 20%, die bijna elke jaar wel eens om wat voor reden dan ook voorkomen, hoef je dan veel minder zenuwachtig te worden. Daardoor krijg je minder de neiging om je posities in onrustige tijden te liquideren. Bedenk dat er aan de zijlijn nog nooit winst is gemaakt." Wel blijft het uiteraard zaak om je individuele beleggingen stuk voor stuk te beoordelen en je af te vragen of datgene dat de paniek veroorzaakt, van invloed zal zijn op jouw beleggingen. Alleen al die benadering kan voor veel rust zorgen." Hier is de hele column.

Een meerderheid van de Groningers is bereid de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas, blijkt uit een enquête.

Het lot van olie-importerende landen

Oil shock sends India's rupee to a record low https://t.co/YXhcgeRLHc — Bloomberg Economics (@economics) March 7, 2022

The Swiss National Bank is ready to intervene and address the rapidly strengthening franc https://t.co/tQvxDKmTlP — Bloomberg Economics (@economics) March 7, 2022

Aan gemiddelde rendementen heeft belegger niets

Want tussentijds kunnen marktbewegingen zo heftig zijn dat portefeuilles totaal qworden gesloopt. Sterk verhaal. "But we can’t live by the averages because we also have a future that is unknown. Adding unknowns to the investing equation introduces the potential for variations we’ve never seen before."

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Vooral de passieve portefeuille houdt zich goed staande.

Doel van 100.00 extra woningen per jaar wordt zeker niet gehaald

Om de wooncrisis het hoofd te bieden is het kabinet van plan om 100.000 woningen per jaar bij te bouwen. Rabo Real Estate Finance stelt echter dat dit een onrealistische ambitie is. De onderzoekers leggen uit dat de lange doorlooptijd, het tijdrovende bouwproces, capaciteitstekorten en steeds veranderende wet- en regelgeving voor flinke vertragingen kunnen zorgen.

