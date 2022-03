Must read: Paniek is een slechte raadgever

Liveblog Oekraïne: Stagflatie dreigt

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Dividenduitkeringen in 2022 naar nieuw record

Na het enorme herstel in 2021 zullen dividenduitkeringen dit jaar nieuwe records te breken, zo is de verwachting van Janus Henderson Investors. Disclaimer: in deze visie zijn de beleggingsimplicaties van de oorlog in Oekraïne nog niet meegenomen.

Het probleem met het verkopen van de portefeuille

Have a Plan



"Selling is an emotional blanket that provides temporary relief. It makes us feel better on the way down but leaves us paralyzed on the way up."https://t.co/3zbhpnW9jE



by @michaelbatnick pic.twitter.com/uQjNq9Wkh3 — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) March 1, 2022

Waarom enkel beleggen in eigen beurs zo link is

Ouch.

Russian investors have 95% of their stock portfolios invested in Russian stocks. pic.twitter.com/FSfrnTcElx — Jeffrey Kleintop (@JeffreyKleintop) March 1, 2022

Geen paniek!

Ralph Wessels, hoofd beleggingstrategie bij ABN AMRO, schetst de aandelenimplicaties van de oorlog in Oekraïne. "Het is vooral belangrijk om in dit soort situaties, met erg bewegelijke markten en onzekerheden, rustig te blijven."

Apple verkoopt niets meer in Rusland

Geldt dat ook voor de app-store?

Now #Russia is back in econ stone age: #Apple halted product sales in Russia following the country’s invasion of #Ukraine, saying company stands “w/all of the people who are suffering as a result of the violence.” All that's really missing is for McDonald's to close its branches. pic.twitter.com/DKRKsjtkUe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 1, 2022

Deze fondsen hebben de grootste exposure aan Rusland

Beleggingsfondsen die groot in Russische aandelen zitten, hebben het zwaar nu de oorlog in Oekraine gaande is. Morningstar onderzocht welke beleggingsfondsen de grootste blootstelling hebben naar Rusland.

Gevalletje hypocrisie?

It’s quite remarkable to see an increasing number of listed companies, which target #profits for their shareholders, divest or stop sales in #Russia, while governments, non-profit organizations, continue to import #energy from that same country. — jeroen blokland (@jsblokland) March 1, 2022

"De oorlog met Rusland laat zien: Nederland denkt niet strategisch"

Grote bedrijven vertrekken, het defensiebudget is jarenlang verkleind en het Groningse gas mag niet meer worden opgepompt. Maakt Nederland zijn eigen economie en positie in de wereld onbedoeld een kopje kleiner? "Door de crisis met Rusland begint men wakker te worden."

Nederlandse koopkracht daalt rap

De grootste landen van de eurozone hebben de afgelopen dagen allemaal inflatiecijfers voor februari gepubliceerd: allemaal opnieuw sterke stijging inflatie. Ondertussen blijft de loonstijging gematigd en dalen de reële lonen van de huishoudens scherp.https://t.co/rUhP3LiVgO pic.twitter.com/lJwLcQ1Zm8 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 2, 2022

2022 wordt een achtbaan voor obligaties

De Amerikaanse vermogensbeheerder T. Rowe Price bereidt zich voor op een zwaar obligatiejaar, waarbij de markt waarschijnlijk door zal schieten in zijn pessimisme.

Actief versus passief

