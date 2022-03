Must read: wapensector uit verdomhoekje

China: Land van lage inflatie

Terwijl grote delen van de wereld verdrinken in inflatie gaat de inflatie in China alleen omlaag. Daar mogen we hier heel blij mee zijn, schrijft fondsmanager Alexis Bienvenu van La Financière de l’Echiquier (LFDE) in zijn nieuwste column.

Liveblog: Assetmanagers reageren op de oorlog in Oekraïne

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Wapensector uit verdomhoekje

Europese defensie-aandelen profiteren van boost overheidsuitgaven. Lees meer bij Morningstar: https://t.co/bpe5atXiaM — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) March 1, 2022

Banken krijgen een tik

De Westerse economische sancties jegens Rusland beginnen steeds meer vorm én effect te krijgen. Banken.nl brengt het een en ander in kaart. Ex-president van DNB Nout Wellink heeft hier ook gedachten over.

Het is oorlog

Dan hebben beleggers drie opties. Welke is de beste? Ben Carlson legt uit.

Snel van het Russische gas af?

Nederland is voor een flink deel van de energievoorziening afhankelijk van aardgas uit Rusland. Maar na de Russische inval in Oekraïne is de vraag of we niet minder afhankelijk moeten worden van Russisch gas. Er zijn mogelijkheden genoeg, maar een gemakkelijk alternatief is er niet, aldus RTL Z.

"Rusland jaagt prijs bitcoin op"

Mark Mobius, de 'ontdekker' van de opkomende markten, ziet in de huidige oorlogsomstandigheden meer kansen voor goud, vertelt hij CNBC.

Russische plezierbootjes zoeken nieuwe afmeerplek

Superyachts owned by Russian billionaires are on the move. https://t.co/8iUkHLZ3yQ — CNBC (@CNBC) March 1, 2022

“Organiseer datamanagement op verandering”

Assetmanagers varen steeds meer op geautomatiseerde informatie verwerkende systemen. Volgens gastcolumnist Marco Blauwhof, CTO van fintechbedrijf Matchinglink, proberen veel assetmanagers met grote inspanningen de huidige situatie in detail vast te leggen, terwijl het volgens hem veel slimmer is om datamanagement op verandering te organiseren.

6 inkomensstrategieën voor gepensioneerden

"Whatever strategy or strategies our clients deploy will be a function of their personal preferences and a host of variables. Even if we have answers for these subjective questions, we can never be sure of the sequence of returns, time horizon, and biases that may derail a particular plan. Unfortunately, there is no “one-size-fits-all” approach. Ultimately, any retirement strategy requires balancing the desires of life against making sure our clients don’t fall short." Sterk en helder verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).