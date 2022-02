Must read: Daar is de zwarte zwaan

Liveblog: Assetmanagers reageren op oorlog Oekraïne

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Oorlogen raken beurzen amper

Wat betekent de Russische inval Oekraïne voor de economie en de beurzen? Monetair econoom Edin Mujagic ziet vooralsnog geen reden zijn bestaande visie aan te passen. Sterke analyse.

Duikvlucht roebel

De Russische roebel is vannacht naar een dieptepunt gedaald. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar verloor de munteenheid 40 procent in de waarde. Intussen staat de eerste Russische bank, die ook Europese dochterondernemingen heeft, op omvallen. RTL Z bericht. Belangrijke reden voor de val van de roebel en de crash van het Russische bankwezen is de beslissing van het Westen om een aantal Russische banken uit SWIFT te gooien. RTL Z legt uit wat dit betekent.

Hoe raakt het Rusland-Oekraïne conflict de Nederlandse economie?

ABN AMRO gaat vooralsnog uit van 2% minder economische groei uitgesmeerd over de komende jaren. Lees de analyse.

Russische beurs verandert regels

Zo zijn Russische aandelen voor buitenlanders onverkoopbaar verklaard. Inmiddels is ook bekend dat de Russische beurs vandaag niet opengaat, dus ook Russische beleggers kunnen niet van hun stukken af.

Centrale Bank van Rusland:

Rente van 9,5% naar 20%

Aandelenbeurs blijft i.e.g. tot 15.00 uur dicht (13.00 uur bij ons)

Russisch aardgas verwarmt Nederland

De zwarte zwaan is geland

André van Eerden koopt geenszins de dip: "Als je al deze genoemde punten bij elkaar neemt dan kan ik niet anders constateren dan dat we een Zwarte Zwaan scenario hebben, hij is geland. Een situatie waarbij voor beleggers zoveel negatieve zaken bij elkaar komen dat ik nog steeds vrees dat de aandelenmarkten nog niet de bodem hebben gezien."

Ook Martin Hafkamp van Fintessa is er niet gerust op. "Je moet kopen bij het bulderen van de kanonnen', zei Baron Rothschild ooit. Dat motto blijkt inderdaad vaak op te gaan. Deze keer ook? Er zijn wel enkele nuances op aan te brengen."

Gaat broodprijs exploderen?

Goud is en blijft een veilige haven

Shortsellers zijn te negatief

Beleggers zijn volgens analist Larry Swedroe veel dank verschuldigd aan shortsellers, die met grote precisie de rotte appelen op de beurs aanwijzen. Maar de verwachte koersdalingen zijn wel zwaar overdreven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

FBI richt speciale crypto-eenheid op

