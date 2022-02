Must read: Contrair beleggen is moeilijk. Ook nu

Plus: Oorlogen raken beurzen amper, recorddividenden in aantocht, Europese banken moeten vrezen, de prachtige toekomst van bitcoin, en meer.

Oorlogen raken beurzen amper

Wat betekent de Russische inval Oekraïne voor de economie en de beurzen? Monetair econoom Edin Mujagic ziet vooralsnog geen reden zijn bestaande visie aan te passen. Sterke analyse.

IEX Profs Liveblog: Assetmanagers reageren op Russische invasie van Oekraïne

Rusland is de Oekraïne dan toch ingevallen. Wat betekent dit voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Grote beleggers zitten op de blaren

According to BofA survey most institutional investors have been overweight Russian equities. Not a great investment in the past years. pic.twitter.com/tfNXXoKgRe — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 24, 2022

Ook Europese banken moeten vrezen

Oorlog in Oekraïne heeft 'gigantische' gevolgen voor economie https://t.co/jr6CScQAw3 pic.twitter.com/XAvbbg9Xrr — RTL Z (@RTLZ) February 24, 2022

"Harde strafmaatregelen"

De leiders van de EU-landen zijn het eens geworden over nieuwe, harde strafmaatregelen tegen Rusland. Dat is de uitkomst van een speciaal ingelaste EU-top. Het definitieve pakket wordt vandaag openbaar, maar concreet gaat het onder andere over een exportverbod voor technologie die in de energiesector en de luchtvaart wordt gebruikt, het beperken van visa voor hooggeplaatste Russen, en het niet-toelaten van Russische banken en financiële instellingen tot de Europese markt. RTL Z bericht.

Kiezen tussen twee kwaden

Rabobank-econoom Hugo Erken: "Het Westen moet dus kiezen tussen twee kwaden. Forse sancties raken de eigen economie. Maar met zwakke sancties wordt Rusland zelfs beloond voor zijn geopolitieke agressie." Lees de column.

Vooral Europese aandelen de klos

The impact of the unfolding crisis in Ukraine will weigh on European stocks for months, Goldman Sachs strategists say https://t.co/AyB3u0cZ7g — Bloomberg UK (@BloombergUK) February 25, 2022

Contrair beleggen is niet eenvoudig

Rusland is in oorlog met Oekraïne en de aandelenmarkten krijgen er flink van langs. We kennen allemaal wel de beurswijsheden Koop als iedereen verkoopt of Koop wanneer het bloed door de straten loopt. Maar zo gemakkelijk is dat nog niet.

De oproep van Mathijs Bouman

Een column die wat mij betreft zoveel mogelijk mensen vandaag zouden moeten lezen. pic.twitter.com/B5eIjJfiVu — Matthijs Sienot (@MatthijsSienot) February 25, 2022

Beleggers kunnen dit jaar recorddividenden tegemoetzien

Lagere koersen en hogere winstuitkeringen bieden beleggers dit jaar recorddividenden, schrijven portfoliomanagers Christos Sitounis en Thomas Meier van MainFirst AM. "Dividendjagers mogen de kans op aantrekkelijke uitbetalingen niet laten liggen."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Bitcoin rules

Volgens Fidelity Digital Assets is er een grote toekomst weggelegd voor bitcoin. De vermogensbeheerder rekent erop dat digitale ruilmiddelen steeds belangrijker worden en dat één munt dan dominant is. Bitcoin heeft daarvoor de beste papieren.

Huizenprijsstijging versnelt?