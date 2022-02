Must read: het is dus toch oorlog geworden

Eerst hulp bij ernstige oorlogsdreiging

Leiden de Oekraïnespanningen tot paniek bij vermogensbeheerders? Dat valt reuze mee. Het moet natuurlijk niet uit de hand lopen.

"Serieuze beleggers blijven weg uit Rusland"

Hé, er valt iets in een ravijn. De aandelenbeurs van Moskou… #Ukraine pic.twitter.com/HAppwxLPUX — Hans Jager (@hansjager) February 24, 2022

VS dreigt Rusland met chipboycot

The U.S. threatened a chip blockade if Russia invaded Ukraine. Now Biden must weigh the pros—and cons—of following through https://t.co/YTwShxjSu8 — FORTUNE (@FortuneMagazine) February 24, 2022

Europa is kwetsbaar

Kan de Europese Unie zonder Russisch gas? Nee, zeggen experts https://t.co/jTQpuB8okd pic.twitter.com/QDX7k9FvVq — RTL Z (@RTLZ) February 24, 2022

Oorlog en olieprijs zijn vrienden

Here’s what analysts have to say about the Russia-Ukraine crisis and the impact on the oil market https://t.co/wWXBi9S1Wn — Bloomberg Markets (@markets) February 24, 2022

Een keer raden wat de goudprijs doet

Bitcoin blijkt in deze niet het alternatief te zijn voor goud dan door sommigen gedacht.

Gold jumps to highest level in more than a year as Russia invades Ukraine https://t.co/kAckBKKPnc — CNBC (@CNBC) February 24, 2022

Tech: Hogere groei, lagere waarderingen

Volgens gastcolumnist Mark Baribeau, hoofd wereldwijde aandelen bij Jennison Associates, is de koersval van technologieaandelen slechts een tijdelijke onderbreking in een decennialange groeicyclus.

Waterstofmarkt van 1 biljoen dollar is prima mogelijk

“We need something that takes today’s role of natural gas, especially to manage seasonality and intermittency, and that is hydrogen. Dat zegt Michele DellaVigna van Goldman Sachs tegen CNBC.

Na slecht eerste kwartaal gloort er hoop voor China

De Chinese economie beleeft een tegenvallend eerste kwartaal, maar met extra monetaire en overheidsstimulering op komst, kan de Chinese economie weer gaan draaien, schrijft UBP.

Chinese centrale bank heeft wel ruimte tot verruimen

The People’s Bank of China’s policy divergence from the Fed won’t constrain its ability to lower interest rates again if the economy needs it, says two former PBOC advisers https://t.co/L7pmYhGM8f — Bloomberg Economics (@economics) February 24, 2022

Ondanks of dankzij Covid?

De Nederlandse #economie is eind 2021 bijna 3 procent groter dan eind 2019. In andere landen was de economie ten opzichte van 2019 minder gegroeid. https://t.co/Cb4jKMNGHI pic.twitter.com/9PqoVG4C8H — CBS (@statistiekcbs) February 24, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Weergerelateerde schade binnenkort oneverzekerbaar?

De CO2-uitstoot moet echt omlaag. Anders komt er een keer een moment dat we weergerelateerde schade niet meer kunnen verzekeren, zegt topman Jos Baeten van verzekeraar ASR.