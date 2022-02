Must read: topbeleggers zien koopkansen

Plus: Eerst hulp bij oorlogsdreiging, 5 factoren om in de gaten te houden, 4 inflatieredenen, waardebeleggen is niet duurzaam, en meer.

Eerst hulp bij ernstige oorlogsdreiging

Leiden de oplopende Oekraïnespanningen inmiddels tot panieksituaties bij vermogensbeheerders? Dat valt reuze mee. "Wij hebben ons kooplijstje al klaar."

Amerikaanse sancties raken Rusland amper

US President Biden announces 'first tranche' of sanctions on #Russia. Will implement sanctions on Russian sovereign debt. BUT Russia's Debt to GDP ratio is ~18% vs US's 133%. pic.twitter.com/an3AAoTGog — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 22, 2022

Wat doen de graanprijzen?

Oekraïne is samen met Rusland de graanschuur van de wereld. Een oorlog heeft dus ernstige consequenties, aldus CNBC.

Ook ABN AMRO is aan het rekenen geslagen

De escalatie Rusland - Oekraïne. Onze eerste inschatting van de economische gevolgen van de sancties. https://t.co/nezkxJF6SD pic.twitter.com/0UMAqFNTaY — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 23, 2022

Russische sancties zouden meer pijn veroorzaken

In the 24 hours after Putin recognized two breakaway Ukrainian republics, the U.S. and its allies bought $700 million in Russian oil, gas and commodities. @JavierBlas says it'll be business as usual https://t.co/1uKKLczfM8 — Bloomberg Opinion (@bopinion) February 23, 2022

Russische beurs zoekt nieuwe bodem

Instapmoment? Zou kunnen, voor wie zich niet te veel wenst te richten op de E en de S en de G.

Ok, there we go. The right answer is 4. The forward P/E of the MSCI #Russia Index has dropped to 4! Hence, the #earnings yield is 25%. This compares to the 10-year bond #yield of 10.8%. The Equity Risk Premium is huge! Should matters de-escalate, Russian equities will skyrocket. https://t.co/MMgi0d0ZPl pic.twitter.com/hP0YJqqkbp — jeroen blokland (@jsblokland) February 22, 2022

Kiest de Fed voor de weg van Volcker?

Volgens Aegon AM kan het met de rente in de VS nog alle kanten op. Veel hangt af van een normalisering van de aanbodketens. Komt die er niet, dan zal de Fed er niet aan ontkomen om de rente fors te verhogen met een recessie tot gevolg.

T. Rowe Price verkoopt bedrijfsobligaties

Ken Orchard, portfoliomanager fixed income bij T. Rowe Price, is begonnen met het verkopen van bedrijfsobligaties. Daar heeft hij vijf belangrijke redenen voor.

Ook beleggen is persoonlijk

Bij elke van de vijf persoonlijkheden hoort een eigen beleggingsstijl. Interessante studie.

Waarom de inflatie tegenwoordig zo hoog is

Ben Carlson geeft vier redenen. Onder meer: Bedrijven berekenen de hogere kosten verder door dan nodig. "They love raising prices when they can because even when inflation subsides there’s no way they’re going to lower prices."

Van het gas, uit de olie

Zijn de energiedoelen eigenlijk wel haalbaar?

Energie in 2030: de vierde industriële revolutie komt eraan. Zijn de doelstellingen voor schone #energie tegen 2030 haalbaar? Schroders TV gaat in op de hindernissen die overwonnen moeten worden en de kansen voor beleggers. Bekijk hier de aflevering: https://t.co/7y1djEQmmZ — SchrodersNL (@SchrodersNL) February 21, 2022

Newton voor 100% uit goud en staatsobligaties

Ook het percentage groeiaandelen wordt afgebouwd. De cashpositie neemt daarentegen flink toe.

Vijf factoren om in de gaten te houden

"Nu de markten bekomen van de door Fed veroorzaakte sell-off, is het tijd om op vijf andere belangrijke factoren te letten, die richting kunnen geven aan de markten.” Aan het woord is Grace Peters, Head of Investment Strategy EMEA bij JP Morgan Private Bank.

Waardebeleggen is niet duurzaam

Want hoe meer waarde-aandelen in een portefeuille, hoe groter de CO2-uitstoot van de onderliggende bedrijven.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).