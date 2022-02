Must read: chaos en gedonder

Grote kans op grote geopolitieke problemen. Plus: Bank of Japan zal de rente eind van het jaar verhogen, bankiers willen naar het wilde crypto-westen en meer sectoren hebben last van voorraadproblemen.

Een nieuw hoofdstuk voor aandelen Chinese gezondheidszorg

Vergrijzing, rijker wordende burgers, relatief lage arbeidskosten, een verwachte consolidatieslag en meer internationaal aanzien maken de Chinese gezondheidssector tot een aantrekkelijke belegging, schrijft Cui Cui, analist bij UBS Asset Management.

Duurzaam beleggen gaat nooit meer weg

J.P. Morgan AM heeft vijf redenen op een rij gezet waarom ESG-beleggen de toekomst heeft.

Grote kans op grote problemen

The chance of a full-scale invasion of Ukraine is 'very, very high,' analyst says https://t.co/Pqq7gDuucq — CNBC (@CNBC) February 22, 2022

FF voor de duidelijkheid

Hoe groot en ver is Oekraïne eigenlijk?https://t.co/v1yfJepbcP pic.twitter.com/8sxWfq3ZFI — Ruben van Gaalen (@rubenivangaalen) February 21, 2022

Dit is een goede

War has not begun, but the peace has ended. pic.twitter.com/hBbJQItTuu — Jeffrey Kleintop (@JeffreyKleintop) February 21, 2022

Goud gaat er lekker op

Edelmetaal in een positieve flow door de problemen in Oekraïne.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het nieuwe bankieren

Is niet bij een bank, maar bij een crypto-bedrijf. Hoe het wilde crypto-westen bankiers aantrekt.

Even wat anders

Bank of America sees the BOJ ending its negative rate with an October hike https://t.co/SpnkNaxKKR pic.twitter.com/aidLrYH9x2 — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2022

Dan maar een camping boeken deze zomer?

5 ways supply-chain problems are affecting hotels https://t.co/IixVTwW3uy — MarketWatch (@MarketWatch) February 22, 2022

