Must read: zoeken naar lichtpuntjes

Energietransitie: zelfde vooruitzichten, goedkopere aandelen

Na een tamelijk rampzalig jaar is Mark Lacey, hoofd grondstoffen bij Schroders, optimistisch over het aandelenthema energietransitie, want de vooruitzichten zijn niet veranderd. "Zware koersdalingen zijn dus een koopkans."

Geen rijker pensioenland dan Nederland

Het pensioenvermogen van de 22 rijkste landen is in 10 jaar verdubbeld tot ruim 56 biljoen dollar. Nederland staat er in relatieve zin van alle landen het beste voor.

Kanonnen en inflatie zijn geen aantrekkelijke combinatie

"Beleggers wachten in ieder geval nog even af. Goldman Sachs adviseert een overweging in cash. Feit is dat de cashpositie wereldwijd van beleggers een omvang heeft bereikt van 5,3%. Een niveau dat we sinds het uitbreken van het virus niet meer hebben gezien." Goede column van Martine Hafkamp.

Oorlog Rusland en Oekraïne ‘kost’ Nederland 16 miljard euro

Hoewel een diplomatieke oplossing uiteraard nog steeds mogelijk is, bestaat er een reële kans dat het conflict verder escaleert. Maar wat betekent een escalatie van dit conflict voor de Nederlandse economie? Rabobank zocht het uit. Ook belangrijk om te weten: Welke opties heeft Europa om Rusland economisch pijn te doen?

European Commission President Ursula von der Leyen has warned that the EU is prepared to cut off Russia from the international financial markets and will deny the country access to major exporting goods if it attacks Ukraine. https://t.co/DCZXa3Tkut — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 21, 2022

Waarom de S&P niet harder is gedaald?

Omdat enkele zeer grote fondsen de index nog redelijk overeind houden. Was de S&P gelijkgewogen geweest, dan stond er een daling van 17% over de laatste 90 dagen op het scorebord. Lees de nieuwste column van Michael Batnick.

ECB, kom in actie!

'Andere centrale banken treden veel sneller op. Ik vind het ernstig plichtsverzuim dat de ECB dat niet doet.' Aldus Hans Hoogervorst in @buitenhoftv over de grote inflatie. Luister het gesprek als podcast in je favoriete app of kijk terug op https://t.co/sBPLUZqytN pic.twitter.com/r7Mqf1Hhej — vpro (@vpro) February 21, 2022

Een nieuw krasje voor Credit Suisse

"Credit Suisse was scrambling Sunday to contain the fallout from its latest scandal after several newspapers reported that more than 18,000 leaked accounts showed that criminals, alleged human rights abusers and sanctioned individuals had been clients of the Swiss bank." CNBC heeft het verhaal.

ESG: Duurzaamste bedrijven opereren in drie sectoren

Calvert (onderdeel van Morgan Stanley) onderzocht voor de derde keer op rij de 1000 grootste beursgenoteerde bedrijven in 26 ontwikkelde markten buiten de VS en rangschikte hen op basis van duurzaamheidsscores op het gebied van aandeelhouders, werknemers, klanten, gemeenschap en de planeet. Uitkomst?

Hoezo rotatie van groei naar waarde?

Wat zit er achter de recente renaissance van #waardeaandelen?



Waardebelegger Nick Kirrage legt uit waarom #beleggers op hun hoede moeten zijn voor de iets te gemakkelijke verhalen die de #marktbewegingen van #groei naar #waarde zouden verklaren: https://t.co/axucDJO9sg pic.twitter.com/A8y0PJnw4o — SchrodersNL (@SchrodersNL) February 18, 2022

Discipline, geduld en kennis

Jesse Livermore over de kunst van vermogensopbouw. "A disciplined investor with a mediocre strategy builds more wealth than an undisciplined investor with an extraordinary strategy."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).