Must read: iedereen tipt Chinese aandelen

Plus: er zit veel waarde in groeiaandelen, hoge olieprijs is groot economisch gevaar, oorlog stuwt beurzen, en veel meer.

Er zit veel waarde in groeiaandelen

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van J.P. Morgan AM begrijpt de rotatie van groei- naar waarde-aandelen, maar schrijft groeiaandelen zeker niet af. "Vooral van cleantech verwachten wij veel."

Het ene techbedrijf is het andere niet

Gooi techaandelen vooral niet op een grote hoop. Ook beleggingsstrateeg Grace Peters ziet een grote kloof ontstaan tussen twee verschillende soorten van techbedrijven.

DWS en Amundi zijn het met elkaar oneens

Hoge economische groei en stijgende bedrijfswinsten pakken dit jaar goed uit voor aandelen. DWS ziet daarom geen reden aandelen te verkopen. Integendeel. Vooral in China zijn er mooie kansen.

Amundi daarentegen ziet het aandelensentiment niet verbeteren. Volgens CIO Pascal Blanqué van Amundi AM is het aantal onzekerheden te groot voor een offensieve aandelenstrategie. Hij verkiest waardeaandelen boven groeiaandelen, aandelen uit Europa, Japan en China in plaats van uit de VS, en hij gaat voor kortlopende obligaties.

Steeds meer assetmanagers tippen Chinese aandelen

"More and more international investment analysts say it’s time to buy mainland Chinese stocks, ahead of expected government support for growth." Aldus CNBC.

China heeft geen last van inflatie



Headline #inflation in #China fell to 0.9% in January. This compares to #CPI levels of 7.5% and 5.1% in the US and Eurozone. China has ample room to loosen its monetary policy. This divergence brings #diversification benefits and is positive for risky assets, including #equities. pic.twitter.com/hJI6tfYAvJ — jeroen blokland (@jsblokland) February 16, 2022

Les uit het verleden

Hoge olieprijs is een groot gevaar voor de economie.

Oorlog schaadt de beurs niet

Column Jan-Willem Nijkamp: "De geschiedenis leert ons dat niet zozeer de oorlog zelf, maar de enorme onzekerheid die eraan voorafgaat voor koersdalingen zorgt. De oplopende kans dat er een oorlog komt draagt bij aan dalende koersen. Op het moment dat de langverwachte oorlog daadwerkelijk uitbreekt, verdwijnt de onzekerheid en beginnen de koersen te stijgen. Onderzoek wijst uit dat de volatiliteit op de beurzen tijdens oorlogen lager is dan gemiddeld. Inderdaad, een oude beurswijsheid luidt dat je moet kopen zodra de kanonnen beginnen te bulderen."

Eén ETF is beter

Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve belegt privé in veel dezelfde ETF’s van verschillende aanbieders. Zo heeft hij bijvoorbeeld trackers van T Rowe Price, BlackRock en SPDR die allemaal de S&P 500-index volgen. Dat is niet slim.

Spannend! Worden het in maart één of twee kwartjes?

Mr. Market says, there will be 1,66 rate hike announced at the March 15th FOMC meeting.

Or put it differently 25 bp is almost certain and the second 25bp has a 66% chance. pic.twitter.com/P0bDVLgPPi — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 16, 2022

Is een bouwstop in 2030 nog te voorkomen?

"Als de bouwsector niet in razend tempo een transitie naar duurzaam bouwen ondergaat, dan komt er een tijd waarin we niet meer kúnnen bouwen. Op dit moment beschikken we nog over maximaal 100 megaton CO2-budget om onder de grens van 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven." Aldus Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development.

Zo komt die energietransitie er niet

"Tegen elke klimaatlogica in starten veel oliemaatschappijen namelijk nog steeds meerjarige vervuilende projecten, die enkel winstgevend zijn bij een blijvende hoge vraag naar en prijs voor olie. Impliciet zeggen oliemaatschappijen hiermee dat ze niet geloven in het behalen van de wereldwijde klimaatdoelen." Lees de column van Triodos-econoom Joeri de Wilde.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Arme vrije-sectorhuurders

Rabo-econoom Carola de Groot: "De ongelijke behandeling tussen huren en kopen versterkt niet alleen de toenemende ongelijkheid tussen de haves en have nots maar ook de vraag naar koophuizen. Dat belemmert de ontwikkeling van een volwaardige vrije huursector en resulteert – in deze door schaarste gedomineerde huizenmarkt – in een ongewenste opwaartse druk op de huizenprijzen."