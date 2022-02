Must read: de toekomst van crypto

Dry January? Het is eerder dry 2022!

Riemen vast! De drastische wereldwijde beleidsveranderingen van centrale banken gaan beleggers pijn doen, zo voorspelt obligatiebelegger Hendrik Tuch in een nieuwe en onheilspellende column.

Groene toekomst laat langer op zich wachten

Robert Minter, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder abrdn, analyseert de Europese energieproblemen. Helaas is een snelle oplossing niet voor handen, een groene al helemaal niet.

ABS als alternatief voor gewone obligaties

NN Investment Partners prijst asset backed securities vanwege de relatief hoge en variabele rente en een gunstig risicoprofiel aan als een goede aanvulling van de portefeuille.

De toekomst van crypto

Vijf voorspellingen.

Chinese aandelen in de rebound

Wat gaat het jaar van de tijger brengen voor Chinese aandelen? Mike Bell, strateeg bij JP Morgan Asset Management, ziet in een videogesprek met Morningstar vooral kansen.

Schrijf Amerikaanse aandelen niet af

Want ondanks alle redenen om somber te zijn, schieten de winsten door het dak.

Het is klein en komt straks uit Europa?

Europa wil een grotere rol gaan spelen in de halfgeleidersector en reserveert daarvoor 43 miljard euro. De ambitie is zelfs om wereldleider te worden. Haalbaar?

Ytd: Domme grondstoffen winnen het van slimme tech

Arbeidskrapte neemt verder toe

Van intercedenten tot bouwvakkers: Personeelstekorten breiden zich als olievlek uit. Arbeidsmarktkrapte lijkt structureel en is zichtbaar in meer beroepen. Nu belangrijk om aanbodzijde van arbeidsmarkt te stimuleren, stellen @sonnyduijn en @SandraPhlippen https://t.co/LOyac6VfTr pic.twitter.com/KxVuySX7SR — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 15, 2022

Dure aandelen hoeven niet te crashen

Want: "The past isn’t a constant; it’s in constant flux. Economists and investors often say that stock valuations should “regress to the mean,” or move away from extreme highs or lows back toward the long-term average. But that historical average is continuously being modified by new results." Goede column van Jason Zweig in The Wallstreet Journal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse banken voldoen aan wettelijk quotum vrouwen aan de top

Zo blijkt uit onderzoek van Banken.nl. "Geen vrouw hoeft zichzelf om te dopen tot Peter."

Nederlandse economie herstelt flink

Vooral de consument heeft iets in te halen.