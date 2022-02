Must read: Lagarde blijft voorzichtig

Negen beursmythes doorgeprikt

Vermogensbeheerder Ben Carlson is dol op beurswijsheden. Het leukste is om aan te tonen dat ze niet kloppen. Negen mythes op een rij.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het rendementsverschil is opmerkelijk.

Vlag kan uit

Historic day in the US bond market today: the 2-year yield up 25 bps, its biggest rise since 5 June, 2009.



Only 12 bigger daily rises in the last quarter century. pic.twitter.com/86ePWza81c — Jamie McGeever (@ReutersJamie) February 10, 2022

Braziliaanse aandelen gaan lekker

Ze hebben een goede start van 2022, mede dankzij de vele grondstofproducenten in dat land.

Lagarde blijft voorzichtig

ECB President Christine Lagarde warned that the Governing Council would harm the economy’s rebound if it were to rush to tighten monetary policy https://t.co/rUPUyZOstf — Bloomberg Economics (@economics) February 11, 2022

Nieuwe rol SPACs?

Spacs zijn de nieuwe geldmaktfondsen, aldus de WSJ.

Het enige medicijn?

Is een recessie het enige medicijn tegen inflatie?

Lesje geleerd

Europe’s food delivery firms are finding out the hard way that investors are no longer willing to look past continual losses and rising costshttps://t.co/Jay0mKmZDV — Bloomberg Markets (@markets) February 11, 2022

Waar gaat geld heen?

Consumenten geven geld in 2022 uit aan reizen en horeca, aldus ABN Amro.

Inflatie voorblijven