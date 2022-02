Must read: individuele aandelen niet geschikt voor kleine beleggers?

Waardering doet er weer toe

Hoge inflatie en rente zijn een probleem voor veel aandelen, vooral als de waarderingen torenhoog zijn en de kasstromen ver weg in de toekomst liggen. Voor dividendaandelen is de situatie heel anders, schrijft Reineke Davidsz van het dividendteam van Kempen in haar eerste column voor IEX Profs.

"Obligatiebeleggers moeten dit jaar anders denken"

2022 kan een achtbaanrit worden voor obligatiebeleggers. Nu regeringen en centrale banken tegelijkertijd hun stimuleringsbeleid afbouwen, verwacht Asif Husain van T. Rowe Price wereldwijd krappere liquiditeit, hogere rentes en veel meer volatiliteit. Ook de correlatie met aandelen wordt anders.

De negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties wankelt

De afgelopen twee decennia bestond er een duidelijk een negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties, maar er is een grote kans dat dit verandert. Dat heeft grote portefeuille-implicaties.

Blockchain is een geweldige uitvinding

Steeds meer bedrijven profiteren daarvan. Lees ook: Blockchainmarkt groeit naar 30 biljoen dollar in 2030.

Cryptocurrencies hog the spotlight, but blockchain’s biggest innovations are below the surface, saving billions each year for the world’s largest companies. https://t.co/krNJieIdfO — Forbes (@Forbes) February 10, 2022

Combinatie van saaie en spannende bedrijven maakt Japan interessant

Het risico van een sterk oplopende inflatie en een verkrappend monetair beleid lijken minder aan de orde in Japan. Dit terwijl de overheid blijft doorgaan met fiscale stimuleringsmaatregelen. Rabobank blijft daarom ruimte zien voor een meer gebalanceerde exposure naar Japan.

EV's trekken de autokar

My chart of the day:

*Auto sales peaked in 2017

*Electric vehicle sales keep increasing

*EVs are, therefore 100%+ of sector growth, and have been for years pic.twitter.com/fWPvj8Ylg7 — Nat Bullard (@NatBullard) February 9, 2022

Hoge rentes raken vooral Amerikaanse aandelen

"As for this year, there seems almost universal agreement amongst investors that this will be a year of rising interest rates. And that means that as an equity investor, you might want to shorten the duration of your equity portfolio to reduce the negative impact of rising rates on the portfolio. The simplest way to do that is to sell US stocks and buy UK stocks." Sterk verhaal van Joachim Klement.

Tech-reuzen: dit zijn de winnaars en verliezers

De resultatenregen van de Amerikaanse techreuzen maakt duidelijk wie de winnaars en wie de verliezers zijn. De grootste verliezer was Meta (Facebook), maar er waren ook andere verrassingen. Morningstar zet ze op een rij.

"Kleine beleggers moeten geen losse aandelen kunnen kopen"

Dat is de bijzondere opvatting van Allison Schrager van de denktank Manhattan Institute in een column op Bloomberg.

Inflatie doet minder pijn dan gedacht

Inflatie minder heet gegeten, als zij wordt opgediend. @naneuteboom en @HeijdenSjoerd constateerden op basis van onze interne transactiedata dat de hoge #energieprijs de #koopkracht minder uitholt dan de #inflatie doet suggereren. https://t.co/hjYZlCsSUf pic.twitter.com/8L1d6itBYa — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 9, 2022

Olieprijs naar 120 dollar

Tenminste, als Rusland Oekraïne binnenvalt. CNBC heeft het verhaal.

De wereld heeft het geweten

On this day in 1971 the NASDAQ exchange began operations as the world's first electronic stock market pic.twitter.com/tXwhF7zjXd — Hipster Trader (@TickerHistory) February 8, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het rendementsverschil is opmerkelijk.

Stel gearresteerd voor poging witwassen van bijna 4 miljard euro aan gestolen bitcoins

Ruim vijf jaar na de diefstal van bitcoins die nu bijna 4 miljard euro waard zijn, heeft de Amerikaanse justitie een stel gearresteerd dat een deel van het cryptofortuin in bezit had. De twee, Ilya 'Dutch' Lichtenstein en Heather Morgan, deden niet echt hun best om onder de radar te blijven. Integendeel.