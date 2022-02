Must read: Zilver blijft flink achter

Hoe overleef je als oude rot in de metaverse?

Nigel Bolton, mede-CIO van BlackRock's Fundamental Equity Group, verwacht veel van Internet 3.0, ook wel bekend als de metaverse.

De vijf grijze zwanen van State Street

State Street Global Advisors heeft naast zijn tamelijk positieve basisscenario voor 2022 nog vijf minder waarschijnlijke scenario's bedacht die in enkele gevallen heel wat negatiever uitpakken.

Blockchainmarkt groeit naar 30 biljoen dollar in 2030

Tegen 2027 zal naar verwachting tot wel 10% van het wereldwijde bbp worden opgeslagen in blockchains, verwacht fondsmanager Erik Swords van het BNY Mellon Blockchain Innovation Fund.

Over blockchain gesproken

Bitcoin gaat weer vliegen? Bloomberg denkt van wel.

Bitcoin could be set to build on its recent rally, if history is any guide https://t.co/SFkdF1c2ZT — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2022

Zilver blijft flink achter op goud

Terwijl assetmanagers de laatste jaren juist zilver aanprijzen.

An euro investor would have made 20% in gold the past 10 year. He would have lost 20% in silver. pic.twitter.com/okBp7iy9HF — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 8, 2022

Meer aandacht voor China graag

Beleggers lijken wel in een monetaire hypnose te zijn, want het is alles inflatie en centrale bank beleid wat de klok slaat. Die aandacht is uiteraard volkomen terecht, maar ondertussen is er ook van alles gaande in China, aldus Thomas de Fauw.

Op naar de 2%!

Amerikaanse obligaties beginnen weer aantrekkelijk te worden

Centrale bankiers op onbekend terrein

"Met het afbouwen – het niet herbeleggen van vrijvallende obligaties – betreden de centrale banken echter onbekend terrein. De effecten van renteverhogingen zijn inmiddels ruimschoots bekend, maar die van Quantitative Tightening niet." Lees de column van Jan-Willem Nijkamp.

Europa is niet Amerika

De Europese Centrale Bank (ECB) verandert nog helemaal niets aan het rentebeleid. Dat is in de VS en het VK wel wat anders. Waarom eigenlijk? RTL Z vraagt het twee experts. Lees ook: Verwachtingen over ECB-renteverhogingen zijn overdreven.

Hoge belastingen, hogere inflatie en een energiecrisis

Britse huishoudens verkeren volgens CNBC in een ultieme storm.

Hogere rente leidt tot lagere waarderingen?

Daar gelooft Joachim Klement niets van. Sterk verhaal. "So, overall, I think valuations may come down this year as real rates rise, but the long run is not in favour of significantly lower valuations in the United States or the UK. At least not if you look at the fundamental drivers of the economy."

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).