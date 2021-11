Must read: wie heeft Turkse belangen?

De lira wordt gesloopt. Plus: er bestaat volgens de ECB toch een kans dat de hoge inflatie aanhoudt en olie is eigenlijk goedkoop.

Amerikaanse aandelen minst gewild

Geen beurs deed het de laatste jaren beter dan de Amerikaanse. Mede daardoor zijn assetmanagers huiverig geworden om Amerikaanse aandelen aan te prijzen, aldus Eelco Ubbels. Een van de uitzonderingen is J.P. Morgan AM, winnaar van de Asset Allocatie Awards.

Roaring twenties eindigen in stagflatie

De Fed en ECB denken dat hoge inflatie tijdelijk is. De Britse vermogensbeheerder Schroders schetst een alternatief scenario dat in 2030 eindigt in stagflatie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Olie is eigenlijk goedkoop

Oil is "remarkably" cheap relative to other assets, JPMorgan's Marko Kolanovic says

Influencers laten zich gelden

Vooral bij fintech blijken influencers een goede marketingtool.

Toch..??!

Intussen dagelijks op tv en nu ook op de wires: #DNB's #KlaasKnot Europese rentes doen vier basispunten hoger, maar niet uit te maken of dat door deze quotes is #AEX

ECB Executive Board member Isabel Schnabel says there's an increasing threat of inflation taking hold, as she plays down the danger that resurgent coronavirus infections might impede the euro zone's recovery

Wie heeft Turkse belangen?

U ziet een streepje bij Nederland. Wel heeft #ING Turkse belangen, maar onduidelijk is hoe en wat. Bank vertelt niet in welke land en regio ze de knaken verdient #AEX

Wat betekent de herverkiezing van Powell

Voor de portemonnee van Amerikanen?

Met vastgoed is half Nederland miljonair