Must read: Wat te doen met micro-caps?

Plus: Chinese regering grijpt terecht in, Nederlands pensioenstelsel is helemaal niet goed, een nieuwe beursspeelveld, en nog veel meer.

Chinese regering pakt internetindustrie terecht aan

Hendrik Tuch heeft begrip voor de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de excessen van de lokale online-industrie te beteugelen. Gaat het Westen leren van de Chinese lessen?

Het gaat hard met de Chinese beurs

Kopen is nog niet aan de orde volgens Jeroen Blokland.



#China's stock markets sink 2% as regulatory clampdown continues. As a reminder, valuation is not low enough to provide a buffer just yet. pic.twitter.com/HalxhIgTkn — jeroen blokland (@jsblokland) August 17, 2021

Kijk ook naar de positieve kanten van ruimtevaart

Mallotige miljardairs die rondjes vliegen om de aarde is niet waar beleggers op moeten focussen. De ruimtevaart heeft volgens Aegon AM ook veel positiefs, duurzaams en sociaals te bieden.

Nederland beste pensioenland?

We staan op plek 17! Nummer 1 is Finland, gevolgd door Polen en Zweden. Hier is de studie.

Wel of niet beleggen in micro-caps

Morningstar: "De rendementen op de korte termijn kunnen aanzienlijk zijn, maar beleggers moeten wel voorbereid zijn op extreme volatiliteit of wilde koersbewegingen. Het vooruitzicht op hogere groei gaat hand in hand met een grotere kans op mislukking. Het vermijden van de mislukkingen is net zo profijtelijk als het meepakken van de successen." Sterke analyse.

Nederlandse economie op stoom

Het CBS maakt wel hele goede cijfers bekend.

Spenderende consument trekt economie uit het slop: economie bijna weer op niveau van voor corona, maar grote verschillen tussen sectoren https://t.co/vO33743OAT — Martin Visser (@martinvisser) August 17, 2021

Overheden en centrale banken scheppen nieuw speelveld

Martine Hafkamp schetst het huidige beursklimaat. "Steeds meer overheidsinterventies zorgen dus aan de ene kant voor minder angst bij beleggers voor een beurscrash. Het grotere gevoel van veiligheid zal aan de andere kant bijdragen aan meer risicovol gedrag met meer beweeglijkheid tot gevolg." Waar gaat het naartoe?

Hoe passiever, hoe beter

Direct indexing projected to grow at faster rate than ETFs over next 5yrs...



via @cerulli_assoc pic.twitter.com/Yci17utacJ — Nate Geraci (@NateGeraci) August 16, 2021

Corona, de grote ongelijkmaker

Arme landen worden dubbel hard geraakt door de huidige pandemie. Onrust is het gevolg, schrijft ABN AMRO-econoom Nora Neuteboom.

We krijgen weer looninflatie

Personeelstekort leidt tot hogere lonen in veel sectoren: 'Nog nooit gezien', stelt @PietRietman. Hoe dat komt? https://t.co/ohBtaXZ3mh via @NOS — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 12, 2021

Het duidelijke beursadvies van JP Morgan AM

“We continue to believe that bond yields are too low and recommend aggressive bond underweights and value equity overweights in our trade recommendations." Ofwel, obligaties uit, waarde-aandelen in.

Actief versus passief

De rendementen van de modelfondsen IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).