Must read: Schrijf olie nog niet af

Economische inspiratiebron China

Terwijl de financiële markten zich afvragen wanneer en hoe de Fed en de ECB de monetaire teugels weer zullen aanhalen, verwacht Chi Lo, econoom bij BNP Paribas Asset Management, dat de People’s Bank of China juist gaat verruimen. Dat zal Chinese aandelen en obligaties vleugels kunnen geven.

Niet alles gaat in China goed

Schrijf olie nog niet af

Martine Hafkamp in een duidelijke column: "De vergroening van onze samenleving is prima, maar de drive om dat in recordtempo te doen lijkt wat overdreven en is bovendien zelfs schadelijk. De voorstanders van groen lijken een enigszins eendimensionaal wereldbeeld te hebben. Enige nuance zou geen kwaad kunnen. Bedrijven als Shell zijn hard nodig om de transitie te kunnen voltooien." Lees ook: Marcel Tak steunt het ABP in de beslissing om weer meer in Shell te beleggen.

Wel of geen OPEC-akkoord

Het kan met de olieprijs alle kanten op.

Optimistische Japanse vergezichten

In de huidige fase van de conjunctuurcyclus lijken de vooruitzichten voor Japanse aandelen volgens T. Rowe Price gunstig. De cyclische aard van de Japanse aandelenmarkt betekent dat deze in hoge mate profiteert van een verwacht herstel van de wereldwijde vraag. "De aanhoudende structurele markthervormingen en de versnelling van structurele groeitrends dragen ook bij tot de optimistische vooruitzichten voor Japan in 2021 en daarna."

De wereldwijde economische gevolgen van Covid-19

Top 10 financiële lessen van Barry Ritholtz

Vooral de laatste is erg belangrijk.

Geduld is een schone zaak, maar verdomde moeilijk

De meeste beleggers hebben volgens Larry Swedroe te weinig geduld. Als een strategie een paar jaar achterblijft, dan proberen ze iets anders, hetgeen automatisch resulteert in een lager rendement. "The investor’s chief problem — even his worst enemy — is likely to be himself."

We moesten wel sparen

Geen dure verre vakantie, minder etentjes, dichte winkels en niet naar het pretpark. Door de coronacrisis spaarden we ons suf, zo blijkt uit onderzoek van ING Research. De tegoeden op Nederlandse bankrekeningen zijn met 52 miljard euro gestegen sinds het uitbreken van corona, een recordbedrag.

Amerikaanse aandelen doen het al een hele tijd beter

Extra bouwen is niet nodig

De woningmarkt kan ook zonder extra woningen afkoelen, aldus de conclusie van een korte reportage van RTL Z.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Lees ook: In 2021 is het Oranje boven in de IEX Fonds 40.