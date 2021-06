Oranje boven in de IEX Fonds 40

Om heel eerlijk te zijn is de opname van twee Nederlandse aandelenfondsen in de IEX Fonds 40-index niet bijzonder representatief voor de breed gespreide wereldwijde beleggingsportefeuille, die we ermee willen nabootsen. Toch namen we ze direct bij de start al op in deze index, om op die manier de altijd aanwezige home bias van Nederlandse beleggers een beetje te laten terugkomen in de index.

In een beleggingsjaar als 2021 zijn we daar niet ontevreden mee. Het Add Value Fund en het Kempen Orange Fund staan year-to-date allebei in de Top-3 met ijzersterke rendementen. Add Value Fund heeft een flink belang in zonweringsbedrijf Hunter Douglas en streed als activistisch aandeelhouder voor een hogere bieding op de aandelen dan grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg in eerste instantie wilde betalen.

Inmiddels biedt hij meer, maar nog steeds te weinig naar de zin van fondsmanager Willem Burgers. Door het verzet is de koers van het aandeel in ieder geval wel behoorlijk opgelopen, tot genoegen van Add Value-beleggers. Het Kempen Orange Fund - overigens de oud-werkgever van Burgers - doet het ondertussen niet veel slechter. Met belangen in topperformers als Signify, Besi en Arcadis heeft ook dat fonds geweldige maanden achter de rug.

Andere toppers

Overal doet de IEX Fonds 40-index het redelijk goed in 2021, met een YTD-rendement van 7,8% tot vandaag en +5,4% tot 31 mei - de datum waarop we ook onderstaande foindsrendementen peilden. De prestaties zijn ook vrij netjes verdeeld: 19 fondsen scoorden beter dan de index en 21 deden het slechter.

Het is ook duidelijk welke categorieën de beste bijdrage leverden aan het resultaat naast Nederlandse aandelen: vastgoed (met vier fondsen in de Top-10), alternatives (BSF European Opportunities Extension en PIMCO GIS StocksPLUS allebei in de Top-10) en frontier markets (met Magna New Frontiers als uitschieter op +24%).

Verder opvallend: de dividendfondsen krabbelen op uit het diepe dal waar ze vorig jaar in belandden en doen het dit jaar beter dan de index zelf.

Tegenvallers

Onderaan bungelen vooral de Japan- en obligatiefondsen en valt ook het zwakke eerste halfjaar op van de technologiefondsen - en daarmee samenhangend een techzwaar aandelenfonds als MS INVF US Growth.

Waar frontier markets de pan uit swingen, komen emerging markets veel minder goed uit de verf. De oorzaak van die zwakke performance van emerging markets aandelenfondsen moet waarschijlijk worden gezocht in China, dat zwaar meeweegt in EM-fondsen, maar niet in frontier markets-fondsen. De Chinese markt heeft het, zeker in het begin van dit jaar, niet bijzonder goed gedaan.

De prestaties van de 40 fondsen in 2021:

Fonds Rendement YTD Add Value Fund 27,79% Magna New Frontiers 23,82% Kempen Orange Fund 23,52% BSF European Opportunities Extension 16,09% Nordea1 Global Real Estate Fund 15,43% RobecoSAM Smart Materials Equities 14,28% JHI Global Property Equities 14,02% JHI Pan-European Property Equity 13,19% Cohen & Steers Eur Real Estate Sec 12,26% PIMCO GIS StocksPLUS 12,24% East Capital Glb Frontier Markets 11,98% Comgest Growth Europe Opps 11,96% Guinness Global Equity Income 11,09% Fundsmith Equity Fund 10,57% Fidelity Funds Global Dividend 7,86% Fidelity Funds Eur Dynamic Growth 7,44% UBS (Lux) USA Growth 6,25% BGF World Gold 6,02% Fed Hermes Global EM Equity 5,65% Polar Capital Biotechnology 5,25% JPM China A Dis 4,20% Polar Capital Healthcare Opps 3,54% MS INVF Global Opportunity 3,27% JPM Emerging Markets Equity 3,18% T. Rowe Price Global High Yield Bonds 2,34% BlueBay Global High Yield Bond 1,88% Franklin Global Convertible Secs 1,87% JPM US Technology 1,28% Goldman Sachs Glo Fix Inc Pf 0,88% Polar Capital Global Technology 0,75% MS INVF US Growth -0,11% Schroder ISF Global Convertible Bd -0,23% NN (L) EM Debt -0,51% Goldman Sachs EM Corp Bond Pf -0,65% UBS (Lux) China Opportunity -1,71% Robeco Global Credits -2,02% BlueBay Inv Grade Euro Aggregate -2,31% Goldman Sachs Japan Eq Partners -2,57% BGF Euro Bond -3,03% Comgest Growth Japan -9,04%

Peildatum 31-5-2021, Bron: Refinitiv Lipper

Voor de liefhebbers van de Index Battle, ofwel de strijd die sinds 2012 wordt geleverd tussen de actieve fondsindex IEX Fonds 40 en zijn passieve tegenhanger IEX Index 20+ (met dezelfde asset allocatie, maar geheel opgebouwd uit indextrackers), is nog vermeldenswaard dat 2021 tot op heden duidelijk het jaar van de indexvolgers is.

Tegenover de +7,8% die de fondsenindex dit jaar heeft laten zien stelt de IEX Index 20+ een rendement van maar liefst +9,5%. Op de lange termijn ontloopt de performamce van beide indices elkaar nauwelijks, wat uiteraard vooral goed nieuws is voor het ETF-kamp.

IEX Index 20+ (oranje) en IEX Fonds 40 (paars) in 2021