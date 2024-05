Must read: TikTok is niet voor beleggingsadvies

Inflatiestreven van 2% is uit de lucht gegrepen

Monetair econoom Edin Mujagic legt uit waarom het inflatiestreven van 2% van centrale banken niet leidt tot prijsstabiliteit en ook niet stoelt op enig wetenschappelijk inzicht.

Wereldwijde high yield-fondsen niet in trek

Beleggers hebben het afgelopen jaar veel geld onttrokken aan high yield-obligatiefondsen. Vooral obligaties in dollars en Britse ponden werden in de verkoop gedaan, terwijl obligaties in euro's juist gewild waren.

Weer een nieuw record

De AEX heeft een nieuw record op de koersborden neergezet.

Nieuwe AI-ontwikkelingen

OpenAI plans to announce its artificial intelligence-powered search product on Monday, according to two sources familiar with the matter, raising the stakes in its competition with search king Google https://t.co/PoBKITb4mI pic.twitter.com/MHVuw7bszt — Reuters (@Reuters) May 10, 2024

Geopolitieke problemen

Geopolitiek drama, Amerikaanse verkiezingen en overheden met torenhoge schulden: een hedgefondsmanager waarschuwt voor ‘structurele problemen’ https://t.co/08j1eM86fu — Business Insider Nederland (@BINederland) May 10, 2024

Alleen IPO's van grotere bedrijven?

A string of stock listings this year has infused new life into Europe's anemic market for initial public offerings, but for some smaller companies it may take longer to open up, bankers told @Reuters https://t.co/XMHspo4pXL — Reuters (@Reuters) May 10, 2024

Er zit geen rem op de koperprijs

Copper Above $10,000 as Supply Worries Counter Faltering Demand https://t.co/6p8uHrK51t — Bloomberg Markets (@markets) May 10, 2024

VS gaan Chinese importheffingen aanscherpen

Een nieuwe ronde in de handelsoorlog. De Amerikaanse regering zal volgende week de importheffingen op Chinese goederen flink aanscherpen. Het besluit volgt op een evaluatie van de importtarieven die voor het eerst in 2018 onder de regering van president Donald Trump werden ingevoerd.

Neem geen beleggingsadvies aan van TikTok

Barry Ritholtz waarschuwt voor al het slechte financiële advies dat er op social media rondwaart.

Is Apple het kwijt?

Normaal verandert alles wat Apple verzint in goud, nu niet meer. Wat is er aan de hand?