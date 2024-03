Must read: Opkomende markten zijn te lang genegeerd

Van Magnificent Seven naar Marvelous Three

Algemeen directeur en CIO Olivier de Berranger en beheerder Adrien Bommelaer van de Franse vermogensbeheerder LFDE verwachten dat Nvidia, TSMC en ASML de drie pijlers zijn van het nieuwste dominante ecosysteem dat de AI-revolutie mogelijk maakt. Concurrentie hoeven deze bedrijven niet te vrezen.

Weerzien met de jaren 90

De huidige economie roept steeds meer herinneringen op aan de jaren 90, een periode van grote welvaart en florerende markten, tot in 2000 de internetluchtbel barstte.

Ontslaggolf in de game-branche

De markt van games zou toch een gigantische groeimarkt zijn? RTL Z bericht.

"Emerging Markets zijn te lang genegeerd"

"Begin 2023 wisten Emerging Markets (EM) tegen alle verwachtingen in te stijgen, ondanks renteverhogingen door de Fed en uitverkoop van de US Treasuries. Gezien die zeer moeilijke macro-economische omgeving lag het voor de hand dat opkomende markten zouden instorten. Het tegendeel gebeurde." Dat vertelde Anuj Arora, Head of Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) bij J.P. Morgan Asset Management, tijdens de International Media Summit van de vermogensbeheerder in Londen afgelopen week.

Unilever gaat ijsdivisie afstoten

De kogel is door de kerk. Aandeelhouders zijn er blij mee want het aandeel maakte meteen een sprongetje van 5%. CNBC heeft het verhaal.

Tijdschriftkoppen zijn een duidelijke contra-indicator

Oh jee, de grote tijdschriften komen met stieren op de cover. Heerlijk verhaal, waarin 5 redenen worden gegeven om de koppen van tijdschriften vooral te negeren.

Monetair beleid nadert kantelpunt

De herverkiezing van Trump is een reëel scenario, met als mogelijk gevolg een nieuwe golf van protectionisme.

BoJ verhoogt en de yen gaat... omlaag

Wat maakt een bedrijf tot een Warren Buffett-aandeel?

Wat is het DNA van bedrijven die Warren Buffett interessant vindt voor zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway? Morningstar analyseert welke overeenkomsten ze hebben in hun genetische code.

Impopulaire Amerikaanse presidenten maken beleggers blij

Mediocre approval ratings are excellent news for stock markets. Historically, 'markets performed best when presidents weren't so popular.'#Biden's current approval rating: 38.4%#Trump's current general approval rating: 42.6%

Consumenten roepen ASN Bank voor vijfde keer tot duurzaamste bank uit

ASN Bank is voor de vijfde keer in zeven jaar tijd tot de duurzaamste bank van Nederland bestempeld. Dat blijkt uit de Sustainable Brand Index. Het Volksbank-merk wist de prestigieuze eretitel ook al in 2018, 2019, 2021 en 2022 in de wacht te slepen.

Planbureau positief over Nederlands klimaatbeleid

Het voorgestelde Europese klimaatdoel van 90 procent minder uitstoot in 2040 is waarschijnlijk haalbaar in Nederland. Ook is het internationaal gezien een rechtvaardig doel. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuw rapport.