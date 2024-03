Must read: Beleggen op de top

Bitcoins horen volgens DWS in de portefeuille

Crypto's zijn als asset class nauwelijks nog weg te denken. Daar is nu ook DWS van overtuigd.

Veel te dik

Obesity rates for adults more than doubled between 1990 and 2022, the paper said. Over the same period, the proportion of adults considered underweight fell by half, the analysis found 5/6 pic.twitter.com/dkh6MQ0Rwd — Reuters (@Reuters) March 1, 2024

Inflatie daalt niet zo hard meer

Inflatie zakt net onder de 3%, maar daalt niet echt hard meer – benzine en diesel weer duurder https://t.co/uL4RDwEkdQ — Business Insider Nederland (@BINederland) March 1, 2024

Weer een record

Nikkei logs another record high near 40,000, with China stocks rising after mixed data https://t.co/s9e3BpfTg4 — MarketWatch (@MarketWatch) March 1, 2024

Het is wel welletjes

Na negen jaar gaat Oprah Winfrey uit het bestuur van WeightWatchers. Het heeft ermee te maken dat ze geen punten meer telt, maar pillen slikt om af te vallen. De koers van WW ligt er niet zo best bij door de opkomst van zulke pillen.

Goldman met korting

De koers van Goldman Sachs is lager dan de waarde van het bedrijf. Vanwaar deze discount?

Beleggen op de top

Wat gebeurt er als je als belegger precies op de top instapt?

Het Europese antwoord op de Magnificent Seven

GRANOLAS-aandelen, 11 aandelen als antwoord op het Amerikaanse succes.

LVMH heeft China nodig

LVMH needs China, even though its economy is sputtering and geopolitical tensions are rising. Chinese shoppers are the growth engine for the luxury conglomerate, which makes Louis Vuitton, Dior and Hennessy. https://t.co/fEUXAg0Bux https://t.co/fEUXAg0Bux — The Wall Street Journal (@WSJ) March 1, 2024

Slecht nieuws voor koffiefans