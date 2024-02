Must read: Van tulpenmanie naar bitcoingekte

SFDR gaat mogelijk op de schop, maar is dat terecht?

Volgens Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano, is het tijd om afscheid te nemen van het duurzame rapportagesysteem SFDR. Greenwashing wordt er niet mee tegengegaan. "Daar komt bij dat de verordening werkt met open normen. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een concrete definitie van duurzaamheid."

Blackrock blijft overwogen in Amerikaanse tech

Het Blackrock Investment Institute is positief over Amerikaanse aandelen en houdt vast aan zijn overweight-advies, zelfs na de rally van de laatste maanden. "De omslag komt zodra mensen doorkrijgen dat de inflatie in 2025 weer gaat stijgen."

Nvidia maakt de hype waar

De aandelenkoers van Nvidia is dit jaar al met 60% gestegen na een nog veel spectaculairderde stijging vorig jaar. Kan dat doorgaan? Morningstar laat in 5 grafieken zien hoe Nvidia de hype rondom het bedrijf kan waarmaken.

Welke centrale bank verlaagt als eerste?

Dat is de grote discusie op Wall Street. De consensus is dat de centrale bank van Zwitserland als eerste de rente verlaagt. De ECB en Fed zullen dan waarschijnlijk in juni volgen. De Bank of Japan doet het anders en zal waarschijnlijk op korte termijn de rente eindelijk wat hoger zetten. CNBC heeft het verhaal.

De markten lijken zich langzamerhand zorgen te maken over de volgende Amerikaanse president. De ingeprijste inflatie verwachtingen voor komende 2 jaar stijgen snel.

Dat kan ook nog wel een dingetje voor de Fed worden. pic.twitter.com/8dH1btwL39 — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 28, 2024

Brancheorganisaties willen kortere bezwaarprocedures woningbouw Bezwaarprocedures tegen woningbouwplannen moeten worden ingekort. De huidige wetgeving moet worden aangepast om de belangen van woningzoekenden voortaan zwaarder te laten wegen. Ook dat zou mee moeten helpen het woningtekort terug te dringen. RTL Z bericht.

Flinke omzetstijging in auto- en motorbranche

De auto- en motorbranche boekte over 2023 een omzetstijging van maar liefst16%. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

Amerikaanse Magnificent 7 x Europese GRANOLAS

Ja, Europese topaandelen zijn bijzonder winstgevend en goedkoper dan de Amerikaanse Magnificent 7, maar Amerikaanse Big Tech heeft desondanks nog altijd een streepje voor. "The Granolas are more favourably priced, and some argue the Magnificent Seven’s hot run must come to an end at some stage. Nevertheless, the forward estimates for the Magnificant Seven look to be considerably more favourable." Uitgebreide analyse.

Stop nu meteen met oliesubsidies

Günther Thallinger en Ludovic Subran voor Project Syndicate: "While energy subsidies may seem like an effective way to address social inequality, they tend to have the opposite effect. By disproportionately benefiting wealthier households, these subsidies entrench energy inequities, divert public funds from more effective investments, and impede countries’ ability to meet emissions targets."

Kernenergie is een must

5 handvatten in onzekere tijden

De Amerikaanse economie toonde zich het afgelopen jaar opmerkelijk veerkrachtig. Ook 2024 is al, zeker voor aandelenbeleggers, positief begonnen. Maar hoe moet het nu verder? Feike Goudsmit van Capital Group biedt beleggers vijf belangrijke handvatten. "Door renteverlagingen zouden obligaties in 2024 zomaar eens een comeback kunnen maken."

Reguleer crypto's!

In my speech for the ASIFMA Annual Conference I stressed again that we need to regulate crypto-assets globally and consistently. Read my speech:https://t.co/F02u4v9k3F — Klaas Knot (@KlaasKnot) February 29, 2024

Nee, bitcoin maakt goud niet overbodig

With #Bitcoin’s massive bull run, claims that Bitcoin makes #gold redundant are popping up. First, I don't think this is true, given gold’s diversification benefits. Second, the better perspective is how scarce assets, including gold, will eat bonds. ??https://t.co/sWF3OhBoyB pic.twitter.com/eiWgFKSQ2s — jeroen blokland (@jsblokland) February 28, 2024

Jeroen Blokland over bitcoin

Als het gaat om Bitcoin, is er zelden ruimte voor nuance. Dat geldt voor zowel de voor- als tegenstanders. Ik begrijp dat niet, aangezien beleggen per definitie een activiteit is waarin nooit iets zwart of wit is. Een goed beleggingsraamwerk maakt op basis van beschikbare… — jeroen blokland (@jsblokland) February 29, 2024

Iedereen wil in tulpenbollen, pardon bitcion

Retail investors coming to invest in bitcoin right now pic.twitter.com/DxmBkQUFr2 — Not Jerome Powell (@alifarhat79) February 28, 2024

Koersontwikkeling bitcoin

Het gaat hard.