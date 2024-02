Must Read: Wat gaat Warren Buffett kopen?

De Amerikaanse economie ijzersterk? Eerder roestig

Het lijkt zo goed te gaan in de VS, maar onderliggend hebben de Amerikanen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De schulden zijn ook torenhoog. Wat betekent dat voor de rente en de toekomst, vraagt Edin Mujagic zich af.

Meerdere correcties kort na elkaar zijn zeldzaam

Een bearmarkt met koersverlies van meer dan 20% komt een keer in de vier jaar voor. Dat ze kort na elkaar komen is echter zeldzaam, en we hebben er al twee gehad de laatste drie jaar.

Grafiek van Daalder: eindelijk een nieuwe Nikkei-top

Beleggingsstrateeg Lukas Daalder van BlackRock behandelt elke week een grafiek die wat hem betreft wat meer aandacht verdient. Deze week: na bijna 35 jaar een nieuwe top in de Japanse Nikkei.

En weer groter

Jensen Huang's Nvidia has passed Google for the third most valuable company in the world. https://t.co/rbYtql9Tju — FORTUNE (@FortuneMagazine) February 23, 2024

Dit wordt erger

China’s real-estate downturn is getting worse. The latest bad news: A sharp drop in the average price of a home in 70 big cities in mainland China, a proxy for the national market. https://t.co/QZQpWIejCs https://t.co/QZQpWIejCs — The Wall Street Journal (@WSJ) February 23, 2024

Waar gaat Buffett zijn geld aan uitgeven?

Er staat steeds meer cash op de balans van Berkshire Hathaway.

Supergrote geldmarktfondsen

Er is $6 biljoen geparkeerd in geldmarktfondsen. Hoe lang zal dat geld daar nog zijn? Waar gaat die bak met cash straks heen?

Goldman Sachs denkt nu juni

Goldman Sachs economists push back their view on when the Fed will begin cutting interest rates to June after parsing recent comments from the central bank https://t.co/bd7AHyx0Sl — Bloomberg Economics (@economics) February 23, 2024

Maar de ECB zal niet de eerste zijn

ECB unlikely to cut interest rates before the Fed, Holzmann says https://t.co/KbJgZEkNZP via @jrandow pic.twitter.com/OBVRnoRz0q — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) February 23, 2024

Daar gaan we weer