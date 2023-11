Must read: Obligaties zijn aantrekkelijker dan aandelen

Must read

Biodiversiteitsverlies, het megarisico dat slechts enkelen zien

Het verlies van biodiversiteit is volgende De Nederlandsche Bank (DNB) een groot risico voor de financiële stabiliteit. Cardano heeft een methode ontwikkeld om dit verlies te meten en zo de beleggingsrisico’s in kaart te brengen. IEXProfs sprak met Dennis van der Putten, Chief Sustainability Officer bij Cardano.

Het is koorddansen voor Powell

Niemand die erop rekent dat de Fed vandaag de rente met een kwartje verhoogt, maar de uitleg daarna kan flinke koersreacties uitlokken. Amerika-econoom Christian Scherrmann van DWS schetst de balanceeract van Fed-voorzitter Jerome Powell.

ECB is klaar

Volgens jaar kan de rente weer omlaag. Tenminste, dat denkt de markt.

De ECB is klaar met verhogen. Tenminste Mr. Markt prijst geen ECB rente verhogingen in. pic.twitter.com/TbkKAISDul — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 31, 2023

Pijlsnelle stijging faillissementen

Tijdens de coronajaren 2020-2022 waren er absurd weinig faillissementen in Europa en de VS. Maar dat is voorbij. Nederland en de VS behoren inmiddels tot de landen waar de meeste bedrijven failliet gaan.

Zonder energie is Europese inflatie nog altijd bijzonder hoog

Euro area #inflation at 2.9% in October 2023, down from 4.3% in September. Components: food, alcohol & tobacco +7.5%, services +4.6%, other goods +3.5%, energy -11.1% - flash estimate https://t.co/q47wB1bmIu pic.twitter.com/BA5X96dgL9 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 31, 2023

Dat geldt ook voor Nederland

Voor de tweede maand op rij is er sprake van deflatie. Dit negatieve inflatiecijfer (HICP) is echter vertekend. Volgens onze berekeningen komt de inflatie voor oktober uit op 6,4 procent in plaats van -1,0 procent. #RaboResearch https://t.co/3gkZrXqm5c — RaboResearch (Nederlandstalig) (@RaboResearch_NL) October 31, 2023

Wat betreft alternatieve energiefondsen

De afgelopen tien jaar heeft de technologiesector, en dan vooral halfgeleiderbedrijven, aan belang gewonnen binnen de portefeuilles van dergelijke fondsen. De blootstelling per fonds kan echter aanzienlijk variëren en dat kan mogelijk tot zeer uiteenlopende prestaties leiden. Ronald van Genderen analyseert.

Wat is duur? Wat is risicovol?

"Even with the moves of the recent weeks, risk assets are still expensive vs history, and defensive assets are cheap."@Callum_Thomas @topdowncharts pic.twitter.com/23eHkUBk3N — Daily Chartbook (@dailychartbook) October 31, 2023

Het aantal obligatiebulls neemt wel rap toe

We’re in a new era. With real yields at their highest levels in 15 years, bonds today can offer more significant value in total returns to a portfolio. And we expect higher yields to last.



Read more analysis from our active fixed income experts.https://t.co/sbD3imUE4X#Bonds — Vanguard (@Vanguard_Group) October 31, 2023

Economisch beeld verslechtert verder in oktober

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS was in oktober negatiever dan in september, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van oktober presteerden 7 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.

Begrotingswoede Kamer duwt tekort volgend jaar door 3 procent heen

Volgend jaar dreigt Nederland een begrotingstekort te hebben van meer dan 3 procent. Daarmee voldoet ons land niet aan de Europese regels. RTL Z bericht.

Opkomende markten hebben financiën (wel) goed op orde

Kenneth Rogoff voor Project Syndicate: "Contrary to many analysts’ expectations, emerging markets have not spiraled into a debt crisis. This can be partly attributed to central banks’ decision to reject populist policy proposals in favor of a modern iteration of macroeconomic orthodoxy."

Elektrische auto's (EV's) veroveren vooral China

NEW: The UK edition of Bloomberg Green’s Electric Car Ratings breaks down the field by range, price, EV charging speed and battery size



Although the country is the eighth-largest car market in the world, it is now No. 4 in EVs https://t.co/XvX9K4nJML pic.twitter.com/pNOxckuRRB — Bloomberg UK (@BloombergUK) October 31, 2023

Autoriteit Consument & Markt start onderzoek naar Nederlandse spaarmarkt

Dat de spaarrentes in Nederland lang niet zo hard meegroeide als de snel gestegen rente van de Europese Centrale Bank is voor de waakhond aanleiding om te onderzoeken of er wat te kiezen valt voor spaarders.